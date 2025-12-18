ঝুলন্ত মরদেহ
কুয়াকাটায় হোটেলের কক্ষ থেকে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধিকলাপাড়া, পটুয়াখালী

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সৈকতের একটি আবাসিক হোটেল থেকে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর ওই নারীর স্বামী হোটেল থেকে পালিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হোটেল আলীশানের একটি কক্ষ থেকে ওই নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। হোটেলের রেজিস্টার অনুযায়ী, ওই নারীর নাম ফাহিমা আক্তার। তাঁর স্বামীর নাম আরিফ হোসেন, বাড়ি কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২ ডিসেম্বর কুয়াকাটা সৈকতে হোটেল আলীশানের ১০৫ নম্বর কক্ষটি ভাড়া নেন আরিফ হোসেন ও ফাহিমা আক্তার দম্পতি। খবর পেয়ে গতকাল রাতে ওই কক্ষ থেকে ফাহিমার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় আরিফ হোসেনকে পাওয়া যায়নি। সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়নায় মরদেহ ঝুলছিল। সুরতহাল করে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি। হোটেলের রেজিস্টার থেকে ওই দম্পতির নাম–ঠিকানা ও বিয়ের কাবিননামা পাওয়া গেছে।

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহব্বত খান প্রথম আলোকে বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পটুয়াখালী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।

