মুরাদনগরে তিন শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিকুমিল্লা
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার মুরাদনগরে মাদ্রাসাপড়ুয়া পাঁচ বছর বয়সী তিন মেয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে উপজেলার ধামঘর ইউনিয়নের রায়তলা গ্রামে ওই যুবককে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন গ্রামবাসী। পরে ওই যুবকের বিরুদ্ধে এক শিশুর অভিভাবক মামলা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গ্রেপ্তার যুবকের নাম সাদ্দাম হোসেন (৩০)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মাদ্রাসা ছুটি শেষে তিন মেয়েশিশু একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। পথে সাদ্দাম হোসেন তাদের চিপসের লোভ দেখিয়ে একটি বসতঘরে নিয়ে যায়। সেখানে তিন শিশুর ওপর যৌন নিপীড়ন চালানো হয়। পরে এক শিশু বিষয়টি তার দাদিকে জানালে ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সবশেষ শনিবার সকালে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা সাদ্দাম হোসেনকে আটক করে পিটুনি দেন। খবর পেয়ে মুরাদনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

স্থানীয় বাসিন্দা শামীম আহমেদ বলেন, ঘটনাটি সালিসের মাধ্যমে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। তবে পুলিশ বিষয়টি টের পাওয়ায় এবং এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হওয়ায় ধামাচাপা দিতে পারেনি প্রভাবশালীরা।

শনিবার বিকেলে মুরাদনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহিদুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাদ্দাম ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

