কক্সবাজার সৈকতের ঝাউগাছে ঝুলছিল তরুণ সাংবাদিকের মরদেহ

কক্সবাজার শহরের পর্যটন করপোরেশনের হোটেল শৈবালের পেছনে (পশ্চিমে) সমুদ্রসৈকতের ঝাউবাগান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক তরুণ সাংবাদিকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে ঝাউবাগান থেকে মরদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। নিহত তরুণের নাম মোহাম্মদ আমিন (২৩)। তাঁর বাড়ি উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বালুখালী গ্রামে। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ–এর উখিয়া উপজেলা প্রতিনিধি বলে জানা গেছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইলিয়াস খান প্রথম আলোকে বলেন, সমুদ্রসৈকত লাগোয়া ঝাউগাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পায়ের নিচে বালুতে পড়ে ছিল তরুণের স্যান্ডেল। শরীরেও আঘাতের চিহ্ন নেই। তাঁর পকেটে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার আসার একটি বাসের টিকিট পাওয়া গেছে। তাতে সময় লেখা আছে, বুধবার রাত ৯টা ২০ মিনিট।
তবে স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানান, বুধবার রাত একটার দিকে ওই তরুণ সাংবাদিক কক্সবাজার শহরে পৌঁছান। এ সময় তিনি পরিস্থিতির শিকার হতে পারেন। দুর্বৃত্তদের কেউ তরুণকে শ্বাস রোধ করে হত্যার পর ঝাউগাছে ঝুলিয়ে রাখতে পারে।
এ প্রসঙ্গে কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মো. ইলিয়াস খান বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ওই তরুণ নিজে আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রেমঘটিত কিংবা অন্য কোনো কারণে হত্যার ঘটনা কি না, তার অনুসন্ধান চলছে।