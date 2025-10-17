কুমিল্লা নগরে নিজ বাসার খাটের নিচে নারীর রক্তাক্ত মরদেহ

কুমিল্লা নগরের নিজ বাসা থেকে এক নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ বলছে, ওই নারীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে নগরের উত্তর রেসকোর্সের কাঠেরপুল এলাকার মজুমদার ভিলার দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাটের খাটের নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত মিলন আক্তার (৫৬) জেলার বুড়িচং উপজেলার নিমসার (শিকারপুর) গ্রামের বাসিন্দা। তিনি প্রায় ২০ বছর ধরে রেসকোর্স এলাকার ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রায় ১৫ বছর আগে মিলন আক্তারের সঙ্গে তাঁর স্বামীর বিচ্ছেদ হয়। এর পর থেকে তিনি সন্তানদের নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিন মেয়ের একজন ইউরোপে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেন, একজন নোয়াখালীতে, ছোট মেয়ে তানজিনা আক্তার থাকেন রেসকোর্স এলাকারই আরেকটি ভাড়া বাসায়। কয়েক দিন ধরে বাসায় একা ছিলেন মিলন আক্তার।
মেয়ে তানজিনা আক্তার বলেন, ‘গতকাল থেকে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। আজ (শুক্রবার) সন্ধ্যায় মায়ের বাসায় এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে মাকে দেখতে পাইনি। পরে খাটের নিচে রক্ত দেখতে পাই। এরপর খাটের নিচে তাকিয়ে মায়ের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পাই। গলায়সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন আছে।’
মিলন আক্তারের ভাতিজা মো. মাসুদ আলম বলেন, ‘বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ফুফুর সঙ্গে কথা হয়েছিল। আজ শুনলাম খাটের নিচে ফুফুর লাশ পাওয়া গেছে। এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।’
কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি হত্যাকাণ্ড। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. সাইফুল মালিক বলেন, পুলিশের একাধিক দল বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।