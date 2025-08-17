শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক ব্যানারে দলীয় কর্মসূচি, ছাত্রদল নেতাকে পদ থেকে অব্যাহতি

পৃথক ব্যানারে কর্মসূচি করায় সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের এক নেতাকে সাময়িকভাবে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অব্যাহতি পাওয়া নেতার নাম মো. সোহাগ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতির দায়িত্ব ছিলেন। তিনি পুর ও পরিবেশ কৌশল বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের মাধ্যমে পৃথক ব্যানার ব্যবহার করে কর্মসূচি পালনের কারণে শাবিপ্রবি ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি মো. সোহাগকে সাংগঠনিক পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতা–কর্মীদের তাঁর সঙ্গে কোনোরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সাময়িক অব্যাহতির বিষয়ে জানতে মো. সোহাগের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।
জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার বলেন, কেন্দ্রঘোষিত দলীয় কর্মসূচিগুলো তিনি (মো. সোহাগ) পৃথকভাবে পালন করছেন দীর্ঘদিন থেকেই। এতে তিনি দলীয় নির্দেশনা অমান্য করছেন। এ জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠন তাঁকে পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিয়েছে।