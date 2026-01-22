জামায়াতের সঙ্গে জোট করায় এলডিপি ছেড়ে বিএনপিতে চার শতাধিক নেতা-কর্মী

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া উপজেলায় লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন চার শতাধিক নেতা-কর্মী। গতকাল বুধবার রাতে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেন। নেতা-কর্মীদের দাবি, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট করায় তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ উপলক্ষে লোহাগাড়া ও সাতকানিয়ার দুটি কমিউনিটি সেন্টারে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিএনপি।
দলটির সূত্র জানায়, লোহাগাড়া উপজেলা গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শাহ আলম, সদর ইউনিয়ন এলডিপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম, সদর ইউনিয়ন এলডিপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইউপি সদস্য আবদু ছবুর, বড়হাতিয়া ইউনিয়ন এলডিপির সহসভাপতি মো. শফির নেতৃত্বে প্রথমে দুই শতাধিক নেতা–কর্মী এলডিপি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেন।
উপজেলার একটি কমিউনিটি সেন্টারে হওয়া এ অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম ১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) সংসদীয় আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আসহাব উদ্দিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাঁরা সদ্য যোগ দেওয়া কর্মীদের বরণ করে নেন। এতে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য ছলিম উদ্দিন ও সাজ্জাদুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীদের বিএনপিতে স্বাগত জানিয়ে আসহাব উদ্দিন বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে তারেক রহমানের নেতৃত্বে আস্থা রেখে নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে এই যোগদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর ফলে লোহাগাড়ায় বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বেগবান হবে।’
জানতে চাইলে গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দলের লোহাগাড়া উপজেলার সদ্য সাবেক সভাপতি শাহ আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘জামায়াতের সঙ্গে জোট করায় আমরা এলডিপি থেকে পদত্যাগ করেছি। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে জনগণের অধিকার ও ভোটের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিএনপির ভূমিকা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এ কারণেই আমরা লোহাগাড়া এলডিপির দুই শতাধিক নেতা–কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছি।’
এদিকে নেতা-কর্মীদের যোগদান উপলক্ষে গতকাল রাত ৯টার দিকে সাতকানিয়ার পুরানগড় ইউনিয়নে আরেকটি অনুষ্ঠান হয়। এতে পুরানগড় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রাশেদ হোসেনের নেতৃত্বে এলডিপির আরও দুই শতাধিক নেতা কর্মী বিএনপিতে যোগ দেন। এ সময় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইদ্রিস মিয়া, চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল হোসেন ও মুজিবুর রহমান তাদের বরণ করে নেন।
জানতে চাইলে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এলডিপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া প্রথম আলোকে বলেন, ‘যোগ দেওয়া নেতা–কর্মীদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন পদধারী রয়েছেন। বাকিরা আমাদের তালিকাভুক্ত কর্মী নন। তাঁরা সাধারণ মানুষ বা সমর্থক হতে পারেন। তারা বিএনপিতে যোগ দেওয়ায় এই অঞ্চলে এলডিপির সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল হবে না।’