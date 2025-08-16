রাজবাড়ীতে আড়াই কেজির ইলিশ ১৪ হাজার টাকায় বিক্রি

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ায় প্রায় আড়াই কেজি ওজনের একটি ইলিশ ১৪ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। ফেরিঘাট এলাকার এক মাছ ব্যবসায়ী মাছটি কিনে ময়মনসিংহের এক প্রবাসীর কাছে বিক্রি করেছেন। ওই ব্যবসায়ী জানান, পদ্মা ও যমুনা নদীর মোহনায় আজ শনিবার সকালে সিদ্দিক প্রামাণিক নামের এক জেলের জালে ধরা পড়ে ইলিশটি।
দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ বলেন, সকালে বড় ইলিশ ধরার খবর পেয়ে জেলে সিদ্দিক হালদারের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন। মাছটির ওজন ২ কেজি ৪৯০ গ্রাম। নিলামে তিনি ৫ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৩ হাজার ৭০০ টাকায় ইলিশটি কিনে নেন। পরে ময়মনসিংহের বাসিন্দা ও অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ওই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর কাছে প্রতি কেজি ৫ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৪ হাজার ৫০০ টাকায় মাছটি বিক্রি করা হয়েছে।
শাহজাহান শেখ বলেন, ‘ময়মনসিংহের ওই ব্যক্তি আমার কাছে একটি বড় ইলিশের জন্য বলে রেখেছিলেন। আজ সকালে ইলিশটি কেনা মাত্রই তাঁকে মুঠোফোনে জানানো হয়। তিনি মানিকগঞ্জে তাঁর এক আত্মীয়কে পাটুরিয়া ঘাটে পাঠালে আমরা তাঁর কাছে মাছটি পৌঁছে দিই। এ ধরনের ইলিশ এই মৌসুমে আগে এক-দুটির বেশি পাওয়া যায়নি।’
বড় ইলিশের ব্যাপারে রাজবাড়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা নাজমুল হুদা প্রথম আলোকে বলেন, বর্ষা মৌসুমে ভরা পদ্মা নদীতে পানি বেশি থাকায় ইলিশের দেখা মিলছে। মাঝেমধ্যে বড় ইলিশ পাওয়া জেলেদের পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষের জন্য সুখবর। তবে দাম অনেক বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে।