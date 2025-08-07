রাজশাহীতে নিরাপত্তারক্ষী ও শ্রমিকদের জিম্মি করে হিমাগারে ডাকাতি

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় একটি হিমাগারে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ‘দেশ কোল্ডস্টোর’ নামের ওই হিমাগারে ঢুকে নিরাপত্তারক্ষী ও শ্রমিকদের অস্ত্রের মুখে বেঁধে রেখে ডাকাতি করে দুর্বৃত্তরা।
হিমাগার কর্তৃপক্ষ জানায়, ডাকাত দল মুখ ঢেকে ও পায়ে জুতা ছাড়া হিমাগারে প্রবেশ করে। প্রথমে নিরাপত্তারক্ষীদের ও পরে হিমাগারে থাকা শ্রমিকসহ ২৫ জনকে হাত-পা বেঁধে ফেলে। ভোর চারটা পর্যন্ত তারা হিমাগারে অবস্থান করে। এ সময় হিমাগারের পাওয়ার হাউস, প্রকৌশল বিভাগসহ বিভিন্ন জায়গায় রক্ষিত যন্ত্রাংশ ও ধাতবসামগ্রী লুট করে ডাকাতেরা। লুট করা হয় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ভাঙচুর করা হয় অফিস কক্ষ ও আলমারি।
দেশ কোল্ডস্টোরের ব্যবস্থাপক আকবর আলী বলেন, ভোরে এক শ্রমিক কৌশলে বাঁধন খুলে মিলের হুইসেল বাজিয়ে অন্যদের মুক্ত করেন। পরে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। তিনি আরও বলেন, অনেক যন্ত্রাংশ লুট করা হয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগই বিদেশি। মূল্য নির্ধারণ এখনো হয়নি। মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। তবে তার আগে হিমাগারটি সচল করাই জরুরি। কারণ, ভেতরে প্রচুর কাঁচামাল রয়েছে।
মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, একটি ঘরে শ্রমিকদের বেঁধে রেখে বৈদ্যুতিক তারসহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এখনো মামলা হয়নি। মামলা হলে লুট হওয়া সম্পদের পরিমাণ জানা যাবে।
শ্রমিকদের বরাত দিয়ে আকবর আলী জানান, রাতে মোট ২৫ জন দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করা হয়। ডাকাত দলের ভাষা স্থানীয় ছিল না। তাদের কাছে পিস্তল, রামদা, হাঁসুয়া ছিল। হিমাগারে ১ লাখ ৭৭ হাজার বস্তা আলু আছে। এগুলো রক্ষা করতে হিমাগার চালু করা দরকার। তাঁরা দ্রুত হিমাগার চালুর ব্যাপারে কাজ করছেন।