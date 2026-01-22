তারেক রহমানের জনসভায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় জুলাই শহীদের বাবার মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়ায় তারেক রহমানের জনসভায় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে এক শহীদের বাবার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নাসিরনগর-সরাইল আঞ্চলিক সড়কের ধরন্তী এলাকায় মোটরসাইকেল ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।
নিহত ব্যক্তির নাম ছোঁয়াব মিয়া (৫৫)। বাড়ি নাসিরনগর উপজেলার গোয়ালনগর ইউনিয়নের রামপুরে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তাঁর ছেলে মোনায়েল আহমেদ ইমরান ওরফে আসাদ গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। জুলাই শহীদের বাবা হিসেবে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি জনসভায় যাচ্ছিলেন বলে বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে সরাইলের কুট্টাপাড়া মাঠে (সরাইল মিনি স্টেডিয়াম) বিএনপির নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেওয়ার কথা ছিল বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের। জনসভায় যোগ দিতে বিকেলে সরাইলের উদ্দেশে নাসিরনগর থেকে মোটরসাইকেলে রওনা হন ছোঁয়াব মিয়া। নাসিরনগর-সরাইল সড়কের সরাইলের ধরন্তী এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের ২১ জুলাই নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের দক্ষিণ সাহেবপাড়া এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ছোঁয়াব মিয়ার ছেলে মোনায়েল আহমেদ (১৫) মারা যায়। সে হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার জিরুন্ডা মানপুর তোফাইলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। লাখাইয়ে নানির বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত। তার বাবা-মা সিদ্ধিরগঞ্জের দক্ষিণ সাহেবপাড়া এলাকায় একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। বাবা ছোঁয়াব মিয়া ঢাকার বেগমবাজার ও চকবাজারে ফেরি করে পুরোনো কাপড়ের বিনিময়ে থালা-বাসন-কলসসহ গৃহস্থালির মালামাল বিক্রি করতেন। ঘটনার ১৫ থেকে ২০ দিন আগে মাদ্রাসা থেকে সিদ্ধিরগঞ্জের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল মোনায়েল।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ হান্নান প্রথম আলোকে বলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, আজ সরাইলের জনসভায় তারেক রহমান জুলাই-আগস্টে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। এ জন্য তিনি ছোঁয়াব মিয়াকে জনসভায় আসার জন্য খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু জনসভায় আসার পথে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর পরিবারের প্রতি বিএনপি পরিবারের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানিয়েছেন।
নাসিরনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুল ইসলাম প্রথম আলো বলেন, নাসিরনগর থেকে সরাইলের কুট্টাপাড়ায় যাওয়ার পথে ছোঁয়াব মিয়া নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। সরাইল থানার ওসি মঞ্জুর কাদের ভূঁইয়াও মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।