চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের বহিষ্কৃত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকন উদ্দিন
জেলা

সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরের সংঘর্ষের ঘটনায় যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

প্রতিনিধিসীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরের আলিনগর এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনায় চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকন উদ্দিনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার গভীর রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

এটি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ চৌধুরী।

মুরাদ চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, সম্প্রতি সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনায় হতাহতের বিষয়টি জেনেছেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি ও সম্পাদক। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ও পুলিশের দেওয়া তথ্যও খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে রোকন উদ্দিনকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মুরাদ চৌধুরী আরও বলেন, এর আগেও রোকন উদ্দিনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সে সময় তাঁকে কেন্দ্রীয় যুবদল এবং জেলা যুবদল থেকে সতর্ক করা হয়েছিল। দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কাজ অব্যাহত রাখায় তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।

গত শনিবার ভোরে জঙ্গল সলিমপুরের অলিনগর এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি দেশি অস্ত্র ও বন্দুক নিয়ে দোকান ও স্থাপনায় হামলা করে। এরপর কয়েকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাঙচুর করে। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন হামলাকারীদের ঘেরাও করে মারধর করলে ঘটনাস্থলে খলিলুর রহমান নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। নিহত খলিল চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানাধীন এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। এ ঘটনায় আহত হন আরও ১৪ জন।

হামলার ঘটনায় ৩ মামলা

গত শনিবার আলিনগরে হত্যা এবং মারামারির ঘটনায় সীতাকুণ্ড থানায় পৃথক তিনটি মামলা হয়েছে। সীতাকুণ্ড থানা সূত্র জানায়, ঘটনার দিন আলিনগর এলাকায় ঘর ভাঙচুর ও লুটের ঘটনায় আহত মোহাম্মদ ফারুক বাদী হয়ে রোকন উদ্দিনকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা করেছেন। ওই মামলায় এজাহারনামীয় ২০ জন এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

একই দিন অপর বাসিন্দা ফারুক হোসেন বাদী হয়ে এজাহারনামীয় ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে অস্ত্র আইনে একটি মামলা করেছেন। ওই মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে জাবেদ নামের এক ব্যক্তিকে।

ঘটনার পরদিন ইয়াসিন বাহিনীর পিটুনিতে খলিলুর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনায় তাঁর বাবা অলি রহমান বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় ইয়াসিনকে প্রধান আসামি করা হয়। মামলায় এজাহারনামীয় আরও ১০ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৪০ জনকে আসামি করা হয়।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, এসব মামলায় আহত জাবেদ, জয়নাল, জিহাদ নামের তিনজনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

