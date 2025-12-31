মায়া হরিণ
বন থেকে লোকালয়ে আসা মায়া হরিণকে জবাই করে হত্যা

প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বন থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়া একটি মায়া হরিণকে জবাই করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার পুরানগড় ইউনিয়নের বৈতরণী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বন বিভাগ জানায়, গতকাল দুপুরে বৈতরণী বন বিটের আওতাধীন সংরক্ষিত বন থেকে একটি মায়া হরিণ লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। একদল লোক হরিণটি ধাওয়া দিয়ে আটক করে। তারপর জবাই করে রান্নার প্রস্তুতি নেয়। স্থানীয় এক ব্যক্তি হরিণটি জবাইয়ের পর ভিডিও ধারণ করে বন বিভাগকে খবর দেন।

বৈতরণী বন বিট কর্মকর্তা মোজাহিদ বিল্লাহ আজ বুধবার বেলা তিনটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘ভিডিওটি আমাদের স্থানীয় একজন পাঠান। এরপর সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় অভিযান শুরু করে বন বিভাগ। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি। জবাই করা হরিণটিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ভিডিও দেখে আমরা কয়েকজনকে শনাক্ত করেছি। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ২০১২ সালের বন্য প্রাণী আইনে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।’

