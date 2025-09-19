‘কোনো কোনো দল নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না’

‘জুলাইয়ের চেতনার ভিত্তিতে যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, সে আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বাংলাদেশকে আমরা পেছনে যেতে দেব না, সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য ফ্যাসিবাদের শাসনামলে যা ঘটেছে, বর্তমান এই সরকারের শাসনামলে সরকার না করলেও কোনো কোনো দল নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। ঘাট দখল, বাজার দখল, স্টেশন দখল, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়েছে। এটাই কি জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ছিল?’
কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিলেটে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ–পূর্ববর্তী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেছেন দলটির কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে শুক্রবার বিকেলে সিলেটের রেজিস্ট্রারি মাঠে এ সমাবেশ হয়।
হামিদুর রহমান বলেন, ‘কেউ কেউ বলে আমরা নাকি নির্বাচন বানচাল করতে চাই, সংস্কার কমিশনের টেবিলের আলোচনাকে আমরা রাজপথে নিয়ে এসেছি। আমরা বলতে চাই, জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সংস্কার কমিশন যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে, তার জন্য আমরা জনগণের কাছাকাছি আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছি। এটা সংস্কারের বাধা নয়। এটা সংস্কারকে পরিপূর্ণ করার জন্যই কর্মসূচি। নির্বাচন বানচাল আমরা করতে চাই না।’
বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘পিআর পদ্ধতির কথা ওনারা (বিএনপি) মানেন না, সংস্কারও মানেন না, আইনি ভিত্তি ওনারা চান না। তাহলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচন কীভাবে করবে? সেই শেখ হাসিনা মার্কা নির্বাচন? দিনের ভোট রাতে? বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরকার গঠনের আগেই ১৫৩ জন নির্বাচিত? ২০২৪ সালের ডামি নির্বাচন?’
হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, দিনের ভোট রাতে করা, কেন্দ্র দখল করা; ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে, মাস্তানি করে, কালোটাকার প্রভাব খাটিয়ে যেনতেন নির্বাচন করলে ১৮ কোটি মানুষ জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে তা প্রতিহত করবে। সংস্কারকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার দাবি করে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন যদি চান, তাহলে সংস্কারকে আইনি ভিত্তিতে দেন। সেই সংস্কারকৃত আইনি ভিত্তিতেই নির্বাচন করুন। আসনভিত্তিক নমিনেশন এটা বাতিল করেন, এটা ব্যর্থ হয়েছে গত ৫৪ বছর। বিশ্বের যেখানে সফল নির্বাচন হয়েছে, সেখানে পিআর পদ্ধতি আছে। বাংলাদেশেও সেই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে হবে। তাহলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে, সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, প্রতিটি ভোটের মূল্যায়ন হবে।’
বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সরকার কমিটমেন্ট দিয়েছিল জুলাই সনদ করবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে অবজেকশন দিয়েছে দু–একটি দল। আমরা সরকারকে বলেছি, আপনারা কি কোনো দলকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১৮ কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করবেন? না তাঁরা জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন। সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা আমরা দেখতে পাইনি।’
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সিলেট মহানগরের আমির মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মহানগরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট জেলার আমির হাবিবুর রহমান, জেলার সেক্রেটারি জয়নাল আবেদিন, মহানগরের সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহজাহান আলী।
সমাবেশ শেষে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সিলেট কোর্ট পয়েন্ট এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
এদিকে জুলাই সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ বিভিন্ন দাবিতে সিলেটে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা দুইটার দিকে সিলেট নগরের ধোপাদিঘীরপাড় এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করে খেলাফত মজলিস সিলেট মহানগর শাখা।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সিলেট জেলা ও মহানগর শাখা বন্দরবাজার এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে। এতে জেলা ও মহানগরের বিভিন্ন ইউনিটের নেতা–কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।