দুই মাস আগে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার একটি পুকুরে কুমির দেখা গিয়েছিল। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেটির সন্ধান পায়নি বন বিভাগ। কুমিরটি কোথায় গেল, তা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল আতঙ্ক ও কৌতূহল। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার মুসাপুর ইউনিয়নের আরেকটি পুকুরে দেখা মিলেছে কুমিরের। এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুকুরপাড়ে ভিড় করে মানুষ।
কুমিরটি উদ্ধারে পুকুরের পানি সেচে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এ জন্য বসানো হয়েছে তিনটি পাম্প। বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শিবানী সরকার প্রথম আলোকে বলেন, মুসাপুর ইউনিয়নের ওই পুকুরে কুমিরের অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে। সেটিকে উদ্ধারের জন্য পুকুরের পানি নিষ্কাশন করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে দুটি পাম্প এবং ফায়ার সার্ভিসের একটি পাম্প দিয়ে পানি সেচে ফেলা হচ্ছে। পানি কমে গেলে কুমিরটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে।
পুকুরে কুমিরের অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে। পাম্পের মাধ্যমে পানিনিষ্কাশনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে পুকুর থেকে প্রায় দেড় ফুট পানি কমানো হয়েছে। এখনো সাত থেকে আট ফুট পানি রয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার পুকুরে জাল ফেলে কুমিরটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে।জয়নাল আবেদীন কামরুল, বন কর্মকর্তা, বন্দর উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ
স্থানীয় বাসিন্দা ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে বন্দরের মুসাপুর ইউনিয়নের পাতাকাটা ভররঞ্জি পাড়া এলাকার একটি পুকুরে কুমিরটি দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে তাঁরা উপজেলা প্রশাসনে খবর দেন।
খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন, বন বিভাগ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। কুমিরটি উদ্ধারে স্থানীয়ভাবে দুটি পাম্প এবং ফায়ার সার্ভিসের একটি পাম্প দিয়ে পুকুরের পানি নিষ্কাশন করা হচ্ছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্দর উপজেলা বন কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন কামরুল প্রথম আলোকে বলেন, পুকুরে কুমিরের অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে। পাম্পের মাধ্যমে পানিনিষ্কাশনের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে পুকুর থেকে প্রায় দেড় ফুট পানি কমানো হয়েছে। এখনো সাত থেকে আট ফুট পানি রয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার পুকুরে জাল ফেলে কুমিরটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে।
তবে মুসাপুরের পুকুরের কুমিরটি দুই মাস আগে তিনগাঁওয়ে দেখা দেওয়া কুমির কি না, তা নিশ্চিত হতে পারেননি বন বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। বন কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন কামরুলের ধারণা, মুসাপুরের পুকুরে দেখা দেওয়া কুমিরটি তিনগাঁও এলাকায় আগে দেখা দেওয়া কুমিরটিই হতে পারে। তবে উদ্ধার না করা পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।
স্থানীয় বাসিন্দা নুরে আলম প্রথম আলোকে বলেন, মঙ্গলবার বিকেলে পুকুরে কুমিরটি দেখা গেছে। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কুমির দেখা দেওয়ার পর থেকে এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ভয়ে কেউ পুকুরে নামছেন না।
এর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর বন্দর উপজেলার বন্দর ইউনিয়নের তিনগাঁও এলাকায় একটি পুকুরে কুমির দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে কুমিরটি পাশের আরেকটি পুকুরে চলে যায় বলে ধারণা করা হয়। খবর পেয়ে বন বিভাগ ও ঢাকার বন্য প্রাণী উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা সেখানে গিয়ে জাল ফেলে কুমিরটি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তবে সেটির অবস্থান শনাক্ত করতে না পারায় অভিযান সফল হয়নি।
এরপর কুমিরটির আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। কচুরিপানায় ভরা পুকুর ও আশপাশের জলাশয়ে খোঁজ করেও সেটির অবস্থান নিশ্চিত করতে পারেনি বন বিভাগ। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল উপজেলা প্রশাসন।