নিখোঁজের ১৮ দিন পর গরু ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক গরু ব্যবসায়ীর লাশ পদ্মা নদীতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। ওই ব্যক্তি ২ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানা থেকে আনুমানিক ৫০০ গজ দূরে পদ্মা নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। লাশটি ছিল মিডিল চর নামক স্থানে, এটি পড়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নে।
নিহত ব্যবসায়ীর নাম আহাদ আলী ওরফে কাজল ওরফে গোলকাজল (৩৪)। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের চাকপাড়া গ্রামে। বাবার নাম আলতাফ হোসেন ওরফে ফিরোজ।
২ জানুয়ারি রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন আহাদ আলী। ৮ জানুয়ারি আহাদের স্ত্রী লিসা বেগম (৩০) বাদী হয়ে স্বামীকে অপহরণ ও গুমের অভিযোগে আটজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরও আটজনসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায় মামলা করেন।
মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছেন চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান ওমর আলী (৫২) ও জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম মেম্বার (৫০)।
এজাহারে বলা হয়, ১ জানুয়ারি সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ছয়টার দিকে চরবাগডাঙ্গা বাজারে আলম ও নাজমুল হুদার সঙ্গে আহাদের কথা–কাটাকাটি হয়। পরদিন ২ জানুয়ারি রাত সোয়া ৯টার দিকে আহাদের মুঠোফোন নম্বরে একটি কল আসে। তাঁকে ডাকা হলে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হতে চাননি। কিছুক্ষণ পর হাসেম আলী নামের এক ব্যক্তি মোটরসাইকেল নিয়ে আহাদের বাড়ি যান। তিনি আহাদকে জানান, আগের দিন যে কথা–কাটাকাটি হয়েছে, সেটা মীমাংসা করা হবে। ঘটনাটি মীমাংসার জন্য ওমর আলী ও নুরুল ইসলামসহ কয়েকজন আলমের বাড়িতে বসে আছেন। হাসেমের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আহাদ হাসেমের মোটরসাইকেলের পেছনে বসে যান। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। আহাদকে গুম করা হয়েছে বলে মামলায় অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী।
এদিকে মামলাটি দায়েরের পর আসামিপক্ষ মামলা প্রত্যাহার এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে। তাঁরা দাবি করেন, ৩ জানুয়ারি গভীর রাতে চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের নাড়ুখাকি এলাকায় পদ্মা নদীতে একটি নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। এতে আহাদ আলী নিখোঁজ হন। কিন্তু তদন্ত ছাড়াই থানা-পুলিশ অপহরণ ও গুমের মামলা নিয়েছে।
আসামিপক্ষের এমন অভিযোগের পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে এবং তদন্ত ছাড়াই মামলাটি গ্রহণের ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলমকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয় জেলা পুলিশ। এর মধ্যে ওসি নোটিশের জবাব দিয়েছেন।
এর মধ্যে মঙ্গলবার দুপুরে গোদাগাড়ী থানার পাশে পদ্মা নদীতে আহাদের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। পরে গোদাগাড়ী নৌ পুলিশ ফাঁড়ি ও গোদাগাড়ী থানার পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। পরে ঘটনাস্থল চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর এলাকায় হওয়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
আহাদ আলীর লাশ উদ্ধারের সময় ঘটনাস্থলে নিহত ব্যক্তির ভাই শওকত আলী দাবি করেন, তাঁর ভাইকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে গুম করা হয়েছিল। তাঁকে হত্যার পর লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লাশের সুরতহাল প্রস্তুতের সময় শরীরের কয়েকটি স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। এ ছাড়া আহাদের দাঁত ভাঙা ছিল।
তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ওসি নূরে আলম। তিনি বলেন, ‘আমরা সুরতহালে কী পেলাম, তা পরে জানানো হবে। এখনই কোনো মন্তব্য করছি না।’ এখন আইনি কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানতে চাইলে ওসি বলেন, তদন্ত চলবে। এখন লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন আসার পরে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে।
ওসি জানান, আহাদকে গুমের মামলায় তাঁরা ইতোমধ্যে কামরুজ্জামান বাচ্চু নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। ওই আসামি বর্তমানে কারাগারে আছেন।