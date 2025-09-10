পক্ষপাতহীন চাকসু নির্বাচনের নিশ্চয়তাসহ ৭ দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পক্ষপাতহীন চাকসু নির্বাচনের নিশ্চয়তাসহ সাত দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার চত্বরে এই কর্মসূচি শুরু হয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে।
সাত দফা দাবির মধ্যে রয়েছে পক্ষপাতহীন চাকসু নির্বাচনের নিশ্চয়তা, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী হামলার মূল হোতাদের নাম মামলায় যুক্ত করে গ্রেপ্তার, আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের আবাসনের রোডম্যাপ, আবাসন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ভাতা প্রদান, চিকিৎসাকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ এবং ২ নম্বর গেটে নিরাপত্তা জোরদার করা।
গণস্বাক্ষর কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ইফাজ উদ্দিন আহমদ, দপ্তর সম্পাদক শেখ জুনায়েদ কবির, সদস্য ট্যালেন্ট চাকমা এবং বিসন চাকমা উপস্থিত ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষে শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আছাদ বিন রহমান এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পক্ষে শাখা সভাপতি অন্বেষ চাকমা ও সেক্রেটারি সুমন চাকমা অংশ নেন।
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আছাদ বিন রহমান বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সম্মতি নিয়ে আমরা সাত দফা দাবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে তুলে ধরব।’ শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ইফাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘শহীদ মিনার থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচি শুরু হয়। বিভাগগুলোতে গিয়েও স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে। চার দিন ধরে স্বাক্ষর সংগ্রহের পর ১৪ সেপ্টেম্বর আমাদের দাবিগুলো স্মারকলিপি আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে পেশ করব।’