মানিকগঞ্জে কালীমন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় একটি কালীমন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় দুষ্কৃতকারীরা উপজেলার মহাদেবপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর বিশ্বাসপাড়া গ্রামের মন্দিরে প্রবেশ করে দুটি মূর্তির হাত ও মাথা ভেঙে ফেলে। বিষয়টি নজরে আসে আজ শনিবার সকালে।
শিবালয় থানার পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে ভবানীপুর বিশ্বাসপাড়া গ্রামে কালীমন্দিরের দুটি প্রতিমার মাথা ও হাত ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। এরপর তাঁরা বিষয়টি মন্দির পরিচালনা কমিটিকে জানান।
মন্দির কমিটির সভাপতি রঞ্জন বিশ্বাস বলেন, আজ সকালে খবর পেয়ে মন্দিরে গিয়ে তিনি দেখেন, দুটি প্রতিমার হাত ও মাথা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। মন্দিরটি নির্জন স্থানে থাকায় অরক্ষিত ছিল। সেই সুযোগে দুষ্কৃতকারীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলেমিশে বসবাস করি, কোনো সাম্প্রদায়িক বিভেদ নেই। তবে দুর্গাপূজার আগে এমন ঘটনা ঘটিয়ে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।’
খবর পেয়ে পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াছমিন খাতুন এবং র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রতিমা ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনতে চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।
এর আগে ২৮ মে ভোরে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় সদরপুর ঘোনা এলাকায় একটি কালীমন্দিরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে মানিকগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ অগ্নিকাণ্ডে মন্দিরের কয়েকটি প্রতিমা এবং মন্দিরের টিনের চাল পুড়ে যায়।
