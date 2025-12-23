‘দেশের সাংবাদিকেরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে’

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে নোয়াখালীতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার বাইপাস সড়কে পাশে স্থানীয় সাংবাদিকদের উদ্যোগে এ কর্মসূচি হয়। এতে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার সাংবাদিক ইমদাদুল হক হত্যারও প্রতিবাদ করে বিচার চান বক্তারা।
বক্তারা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, দেশের সাংবাদিকেরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। ‘মব’ সৃষ্টি করে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা করা হচ্ছে।
সোনাইমুড়ী উপজেলা প্রেসক্লাব এ কর্মসূচির আয়োজন করে। দৈনিক দিনকাল পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি নূর মোহাম্মদের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন দৈনিক জনকণ্ঠের উপজেলা প্রতিনিধি খোরশেদ আলম, দৈনিক সংগ্রামের উপজেলা প্রতিনিধি সামছুল আরেফিন, মানবজমিনের উপজেলা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম, দৈনিক আমাদের সময়ের প্রতিনিধি গুলজার হানিফ, কালবেলা পত্রিকার প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম, বিজনেস বাংলাদেশের প্রতিনিধি মাহাবুর রহমান, ঢাকার ডাক পত্রিকার প্রতিনিধি এম এ রহমান প্রমুখ।
কর্মসূচিতে বক্তারা দেশের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শলুয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাংবাদিক ইমদাদুল হককে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে। একই রাতে সন্ত্রাসীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে ভাঙচুর-লুটপাট চালিয়েছে। এরপর অগ্নিসংযোগ করেছে। এভাবে একের পর এক সাংবাদিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে।