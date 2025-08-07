সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে চাঁদাবাজদের বেধড়ক মারধরের শিকার হয়েছেন স্থানীয় এক সংবাদকর্মী। গত বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সাহাপাড়া এলাকায়
সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে চাঁদাবাজদের বেধড়ক মারধরের শিকার হয়েছেন স্থানীয় এক সংবাদকর্মী। গত বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সাহাপাড়া এলাকায়
গাজীপুরে পুলিশের সামনে চাঁদাবাজদের সাংবাদিককে পেটানোর ভিডিও ভাইরাল

গাজীপুর নগরের সাহাপাড়া এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছিলেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। এ ঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের সামনেই স্থানীয় এক সংবাদকর্মী বেধড়ক মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সাহাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত সাংবাদিকের নাম আনোয়ার হোসেন (৩৫)। তিনি দৈনিক বাংলাদেশের আলো পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত। ওই সংবাদকর্মীকে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সাত থেকে আটজন যুবক ওই সংবাদকর্মীকে বেধড়ক পেটাচ্ছেন। একপর্যায়ে ইট দিয়ে তাঁর মুখ ও মাথায় আঘাত করা হচ্ছে। এতে তাঁর মুখ ও কপাল বেয়ে রক্ত বের হচ্ছে। পাশেই পুলিশ সদস্যদের দেখা যায়। পুলিশ সদস্যরা কিছুক্ষণ পর তাঁকে উদ্ধার করে গাড়িতে নিয়ে যান।

এ ঘটনায় আহত সাংবাদিকের মা আনোয়ারা সুলতানা গাজীপুরের সদর থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগ বলা হয়েছে, আসামিরা নগরের সাহাপাড়া এলাকায় প্রতিটি অটোরিকশা থেকে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ টাকা চাঁদা উত্তোলন করেন। এ ঘটনায় আনোয়ার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে আসামিরা টের পেয়ে যান। পরে স্থানীয় চাঁদাবাজদের সহযোগিতায় ১৫ থেকে ১৬ জন তাঁর ওপর হামলা করেন। এরপর হত্যার উদ্দেশ্য একটি চায়ের দোকানের পেছনে নিয়ে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করেন। এ সময় তাঁরা দুটি মোবাইল ফোন ও ২৬ হাজার ২৫০ টাকা ছিনিয়ে নেন। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন এসে অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আনোয়ারা সুলতানা বলেন, ‘আমার ছেলে একজন সাংবাদিক। কোনো অপরাধ ছাড়াই তাঁকে নির্মমভাবে মেরেছে। হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে রয়েছি। তবে আমরা আতঙ্কিত।’ এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছিলেন।

গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে আসামিদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান অব্যাহত আছে।

