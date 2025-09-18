চাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্যানেল ঘোষণা, আছেন হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রার্থীও

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। তাদের প্যানেলের নাম ‘সম্প্রীতি শিক্ষার্থী জোট’। আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় ক্যাম্পাসের জারুলতলায় প্যানেল ঘোষণা করেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম।
এই প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ও ইতিহাস বিভাগের এমফিলের শিক্ষার্থী ইব্রাহিম হোসেন। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সাহিত্য সম্পাদক ও ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী সাঈদ বিন হাবিব। সহসাধারণ সম্পাদক (এজিস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শাহজালাল হলের সভাপতি ও ফিন্যান্স বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেন। কার্যনির্বাহী সদস্যপদে লড়বেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের আকাশ দাশ।
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের প্যানেলটি অন্তর্ভুক্তিমূলক। এখানে ভিন্নধর্মী যেমন আছেন, ঠিক তেমনি নারী শিক্ষার্থীরাও জায়গা পেয়েছেন।’
প্যানেল ঘোষণা অনুষ্ঠানে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘ছাত্রদল আমাদের সহযোদ্ধা ছিল। কিন্তু এখন তারা অহেতুক অভিযোগ করছে।’
খেলাধুলা ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদকে মোহাম্মদ শাওন, সহখেলাধুলা ও ক্রীড়াবিষয়ক সাম্পাদক শাহপরাণ মারুফ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদকে হারেজুল ইসলাম, সহসাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদকে জিহাদ হোসেইন, দপ্তর সম্পাদকে আবদুল্লাহ আল নোমান, সহদপ্তর সম্পাদকে জান্নাতুল আদন, ছাত্রীকল্যাণ সম্পাদকে নাহিমা আক্তার, সহ–ছাত্রীকল্যাণ সম্পাদকে জান্নাতুল ফেরদাউস, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সংম্পাদকে মাহবুবুর রহমান, গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পাদকে তানভীর আঞ্জুম, সমাজসেবা ও পরিবেশ সম্পাদকে তাহসিনা রহমান, স্বাস্থ্য সম্পাদকে আফনান হাসান, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদকে মোনায়েম শরীফ, ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক সম্পাদকে মেহেদি হাসান, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদকে ইসহাক ভূঁইয়া, সহযোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদকে ওবায়দুল সালমান, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদকে তাওহিদ রাব্বি, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদকে মাসুম বিল্লাহ। এ ছাড়া আছেন নির্বাহী সদস্যপদে জান্নাতুল ফেরদাউস সানজিদা, সালমান ফারসি ও সোহানুর রহমান, আদনান শরিফ।