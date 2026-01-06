গোপালগঞ্জে নিখোঁজের দুই দিন পর শিশুর লাশ উদ্ধার

গোপালগঞ্জে নিখোঁজের দুই দিন পর একটি শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কাশিয়ানী উপজেলার তারাইল বাজারের পশ্চিম পাশের একটি বাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের ধারণা, শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে।
শিশুটির নাম সিনথিয়া খানম (৭)। সে কাশিয়ানী উপজেলার ফুকরা ইউনিয়নের পাংখারচর গ্রামের লিটন শেখের মেয়ে। সে পাংখারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
পুলিশ জানায়, উদ্ধার শেষে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
সিনথিয়ার বাবা লিটন শেখ জানান, গত রোববার বিকেলে তারাইল বাজারে যায় সিনথিয়া। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি। শিশুটিকে খুঁজে পেতে মাইকিং করা হয়। গতকাল সোমবার সিনথিয়ার মা পাপিয়া বেগম কাশিয়ানী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। মঙ্গলবার বিকেলে বাজারসংলগ্ন বাগান থেকে মেয়ের লাশ উদ্ধার করা হয়।
লিটন শেখ আরও জানান, লাশ উদ্ধারের সময় সিনথিয়ার কানের সোনার দুল ছিল না। তাঁর ধারণা, কানের দুল ছিনিয়ে নিতে গিয়ে দুর্বৃত্তরা শিশুটিকে হত্যা করেছে। তিনি এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান বলেন, লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটিকে হত্যা করে লাশ সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন ও জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।