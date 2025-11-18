জেলা

আশুলিয়ায় ভোরে পিকআপ ভ্যানে থাকা সবজি ও মসলায় অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকসাভার
আগুন
প্রতীকী ছবি

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে রাখা একটি পিকআপ ভ্যানে থাকা সবজি ও মসলায় আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার ভোরে বগাবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ডিইপিজেড) ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা ও পিকআপ ভ্যানের চালক জানান, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বস্তায় মরিচ, রসুন, পেঁয়াজ, বরবটি, পেঁপেসহ অন্যান্য সবজি ও মসলাভর্তি একটি পিকআপ ভ্যান সড়কের পাশে রেখে বাসায় চলে যান গাড়িটির চালক। ভোরে পিকআপে ভ্যানে থাকা সবজি ও মসলায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। আগুন দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন গাড়ির চালককে বিষয়টি জানান। দূরপাল্লার বাসের এক যাত্রী আগুন দেখতে পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসকে জানালে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে এর আগেই আশপাশের লোকজন পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। আগুনে পিকআপ ভ্যানে থাকা কিছু রসুন ও পেঁয়াজ পুড়ে গেছে।

ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা প্রণব চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ভোর চারটার দিকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। তবে এর আগে আশপাশের লোকজন অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিভিয়ে ফেলেন। আগুন কীভাবে লাগানো হয়েছে সেটি জানা যায়নি।

আরও পড়ুন