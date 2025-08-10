সিলেটের গোয়াইনঘাটে চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় পানিতে ডুবে নিখোঁজ বিজিবি সদস্যের উদ্ধার করতে আজ রোববার অভিযান চালানো হয়
সিলেটে চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় নিখোঁজ বিজিবি সদস্যের লাশ ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার

সিলেটের গোয়াইনঘাটে ভারতীয় চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় নৌকাডুবিতে নিখোঁজ বিজিবির সদস্য মো. মাসুম বিল্লাহর মরদেহ ২৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে গোয়াইনঘাট সদর ইউনিয়নের ইছামতী নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মো. মাসুম বিল্লাহ বিজিবির সিপাহি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। লাশ উদ্ধারের তথ্য প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকার মো. তোফায়েল আহমদ। তিনি বলেন, নিহত বিজিবি সদস্যের মরদেহ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে গোয়াইনঘাট সদর ইউনিয়নের আহারকান্দি আমবাড়ি এলাকায় ইছামতী নদীতে এ ঘটনা ঘটে। ইছামতী নদী জাফলংয়ে পিয়াইন নদের অংশ।

বিজিবি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নদীতে উদ্ধার তৎপরতা চালান

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে গোয়াইনঘাট উপজেলা সদর ও পশ্চিম জাফলং দিয়ে বয়ে যাওয়া পিয়াইন নদের অংশ ইছামতী নদীতে নৌকায় টহল দিচ্ছিলেন বিজিবি সদস্যরা। পাঁচটার দিকে পন্নগ্রাম ও আমবাড়ির মধ্যবর্তী স্থানে নৌকা নিয়ে দুজন বিজিবি সদস্য ভারতীয় সুপারি চোরাচালানের পণ্যবাহী একটি নৌকা ধাওয়া দেন। একপর্যায়ে ধাক্কা লেগে দুটি নৌকাই পানিতে ডুবে যায়। এ সময় বিজিবির টহল নৌকায় থাকা এক বিজিবির সদস্য ও মাঝি তীরে উঠতে পারলেও সিপাহি মাসুম বিল্লাহ উঠতে পারেননি। নিখোঁজের পর থেকে স্থানীয় লোকজন নদীতে নেমে প্রথমে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে বিজিবি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নদীতে উদ্ধার তৎপরতা চালান। গতকাল রাতের পর রোববার সকাল থেকে আবার উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। পরে বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে ইছামতী নদী থেকে মাসুম বিল্লাহর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

