চকরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের গোলাগুলি, নিহত ১

কক্সবাজারের চকরিয়ায় চিংড়ি জোনে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেল চারটার দিকে উপজেলার চিরিংগা ইউনিয়নের সওদাগরঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম সিরাজুল ইসলাম (৩৭)। তিনি সওদাগরঘোনা এলাকার ওমর আলীর ছেলে। স্থানীয়ভাবে তিনি নেজাম বাহিনীর সদস্য হিসেবে পরিচিত।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চকরিয়ার চিংড়ি জোনে জাহাঙ্গীর আলমের সশস্ত্র বাহিনীর একচ্ছত্র দাপট ছিল। ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর চিংড়িঘের থেকে চাঁদা তোলা নিয়ে জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে তাঁর বাহিনীর নেজাম উদ্দিনের বিরোধ দেখা দেয়। পরে নেজাম উদ্দিন আলাদা বাহিনী গড়ে তোলেন। এর পর থেকে তাঁর বাহিনী সওদাগরঘোনা ও রামপুর এলাকার কিছু চিংড়িঘের থেকে চাঁদা তোলা শুরু করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, সওদাগরঘোনা চারা বটতলী এলাকায় আজ শনিবার সকাল থেকে দুই বাহিনীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বেলা তিনটার দিকে নেজাম বাহিনীর সদস্য সিরাজুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। বিকেল পাঁচটার দিকে চকরিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। গোলাগুলির ঘটনায় আরও দুজন আহত হন। তবে তাঁদের নাম–পরিচয় পাওয়া যায়নি।
চকরিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ইয়াসিন মিয়া বলেন, চিংড়ি জোনের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গোলাগুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। লাশটি উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে।