ফসলি জমি সমান করার সময় বেরিয়ে এল মর্টার শেল

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় উঁচু-নিচু ফসলি জমি সমান করার সময় মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি মর্টার শেল। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার গড্ডিমারী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এটি উদ্ধার করে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দা আবুল হোসেনের মালিকানাধীন আবাদি জমিতে ভেকু (খননযন্ত্র) দিয়ে মাটি সমান করার কাজ চলছিল। এ সময় মাটির নিচ থেকে মর্টার শেলটি বেরিয়ে আসে। এটির দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, প্রস্থ ১০ ইঞ্চি ও ব্যাসার্ধ ২.৫ ইঞ্চি। প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের এই বিস্ফোরকের গায়ে এমকে-১৭ লেখা আছে। ধারণা করা হচ্ছে, মর্টার শেলটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের।
মর্টার শেলটি হাতীবান্ধা থানায় নিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানান হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) মাহমুদুন্নবী। তিনি বলেন, বিষয়টি আদালতকে জানানো হবে। এরপর আদালত যেভাবে নির্দেশনা দেবে, সে অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।