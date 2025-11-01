চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় গড়ে ১৯১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২৬০ মিলিমিটার বৃষ্টি হওয়ায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভাসহ অনেক এলাকা।
এতে জনজীবনে ভোগান্তির পাশাপাশি মাঠের ধান হেলে পড়েছে। মাসকলাই ও সবজির ক্ষতি হয়েছে। মাঠে কৃষির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ করছে কৃষি বিভাগ।
গতকাল শুক্রবার প্রায় সারা রাত বৃষ্টির পর আজ শনিবার সকালে পানি জমে থাকতে দেখা যায় শহরের সার্কিট হাউস সড়ক, নিউমার্কেট, ক্লাব সুপার মার্কেটের সামনের সড়ক, পুরাতন বাজার, নিমতলা, বাতেন খাঁ মোড়সংলগ্ন সড়ক, প্রফেসর পাড়া, জেলা ও দায়রা জজ ও জেলা প্রশাসকের বাসভবনসহ অনেক এলাকায়।
শনিবার দুপুর পর্যন্ত জেলা শহরের কোর্ট এলাকাসহ অনেক এলাকা জলমগ্ন ছিল। অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে পানিনিষ্কাশনে এত ধীরগতি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ইয়াছিন আলী প্রথম আলোকে বলেন, গত ২০ বছরে এক দিনে এত বৃষ্টি হয়নি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। শুক্রবার রাতে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে জেলাজুড়ে। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে সদরে ২৬০ মিলিমিটার, শিবগঞ্জে ১৭৫ মিলিমিটার, গোমস্তাপুরে ১৮০ মিলিমিটার, নাচোলে ১৭৫ মিলিমিটার ও ভোলাহাটে ১৬৫ মিলিমিটার। জেলায় গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১৯১ মিলিমিটার।
এই কর্মকর্তা বলেন, ‘অনেক এলাকার মাঠে থাকা ধান কিছুটা হেলে পড়েছে। কৃষির কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি আমরা।’
সদর উপজেলার দেবীনগর ইউনিয়নের রানীনগর গ্রামের কাবিরুল ইসলাম বলেন, গতকাল রাতের প্রবল বর্ষণে পানির স্রোতে দেবীনগর ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ড ও আলাতুলি ইউনিয়নের এক নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে ৩-৪ মাস আগে নির্মিত একটি কালভার্ট হেলে পড়েছে।
একই ইউনিয়নের বালুগ্রাম এলাকার মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, গত রাতে বৃষ্টির পানির কারণে পদ্মার ১৪ ও ১৫ নম্বর এলাকায় বেড়িবাঁধের কিছু অংশ ভেঙে তাঁর দুই বিঘা ৫ কাঠা পেঁয়াজের জমি নদীতে তলিয়ে গেছে। এ ছাড়া দেবীনগর ও আলাতুলি ইউনিয়নের মাঝে ঢাবের মাঠের প্রায় এক হাজার বিঘা জমির শীতকালীন সবজি ও ফসল ডুবে গেছে। এতে কৃষকেরা ক্ষতির মুখে পড়বেন বলে জানান তিনি।
গোমস্তাপুর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান নুহু জানান, গতকালের ভারী বৃষ্টিতে জমিতে ধানের গাছগুলো হেলে পড়েছে। এতে ফসলহানির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।
ভোলাহাট উপজেলার পোলাডাঙ্গা এলাকার মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টিতে ভোলাহাট এলাকার বেশ কিছু জলাশয় ভেসে গেছে। ডুবে গেছে সবজি ও ফসলের মাঠ। এতে মিষ্টিকুমড়া ও টমেটোর জমির ক্ষতি হবে।