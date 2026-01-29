সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন কুমিল্লা-৯ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সামিরা আজিম। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে কুমিল্লা নগরের কান্দিরপাড় এলাকার একটি রেস্তোরাঁয়
সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন কুমিল্লা-৯ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সামিরা আজিম। বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে কুমিল্লা নগরের কান্দিরপাড় এলাকার একটি রেস্তোরাঁয়
জেলা

কুমিল্লা-৯ আসন

বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন ‘বিদ্রোহী’ সামিরা আজিম

প্রতিনিধিকুমিল্লা

কুমিল্লা-৯ (লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ) আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ (স্বতন্ত্র) প্রার্থী সামিরা আজিম (দোলা) নির্বাচনের মাঠ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে আসনটিতে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মো. আবুল কালামকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে কুমিল্লা নগরের কান্দিরপাড় এলাকার একটি রেস্তোরাঁর হলরুমে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন সামিরা আজিম।

বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা এবং কুমিল্লা দক্ষিণের ছয়টি সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রার্থীদের সমন্বয়ক আমিন উর রশিদ (ইয়াছিন) দলীয় ও ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর মধ্যে সমন্বয় করেছেন বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে প্রথমে দুই প্রার্থীর সমঝোতার বিষয়টি ঘোষণা দেন আমিন উর রশিদ। এরপর প্রথমে সামিরা আজিম এবং পরে আবুল কালাম বক্তব্য দেন।

আবুল কালাম বিএনপির শিল্পবিষয়ক সম্পাদক ও লাকসাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি। আর সামিরা আজিম মনোহরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য। ২১ জানুয়ারি ‘ফুটবল’ প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে পরদিন থেকে প্রচার শুরু করেন তিনি। আট দিনের মাথায় এই সমঝোতায় খুশি স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা। কারণ, সামিরা আজিম ‘হেভিওয়েট’ বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মাঠে ছিলেন।

প্রসঙ্গত, সামিরা বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য কর্নেল (অব.) এম আনোয়ার-উল আজিমের মেয়ে। চলতি বছরের ৩১ মে আনোয়ার-উল আজিম মারা যান। এর কিছুদিন পর বাবার রাজনীতির হাল ধরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন সামিরা আজিম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মো. আবুল কালামের ওপরই আস্থা রাখে দল। এরপর দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন সামিরা।

বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদ সম্মেলনে সামিরা আজিম বলেন, ‘আমার বাবা দীর্ঘ ২৫ বছর লাকসাম ও মনোহরগঞ্জে বিএনপির নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সব সময় দলের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দলের বৃহত্তর স্বার্থে স্বতন্ত্র প্রতীকে আর নির্বাচন করছি না। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করব, ইনশা আল্লাহ। আমার নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছি ধানের শীষের জন্য কাজ করতে।’

বিএনপির প্রার্থী আবুল কালাম বলেন, ‘বিএনপি অনেক বড় দল। এখানে অনেকেই মনোনয়ন চাইবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দিন শেষে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। দোলা আজকে থেকে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছে। তার এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। আমি সব সময় চেষ্টা করব দলকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করতে। ঐক্যবদ্ধ লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ বিএনপি এখন অনেক শক্তিশালী।’

দুই প্রার্থীর মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ নেওয়া বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা আমিন উর রশিদ বলেন, ‘আমাদের আজিম ভাইয়ের মেয়ে দোলাকে ধন্যবাদ। সে একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমিও প্রার্থী হয়েছিলাম। কিন্তু দল ও দেশের স্বার্থে ছাড় দিয়েছি। আমাদের দলের চেয়ারম্যানের নির্দেশে আজ সামিরা আজিম দোলাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে এসে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করবে বলে কথা দিয়েছে।’

এ সময় কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক শ্রমবিষয়ক সম্পাদক রশিদ আহমেদ হোসাইনী, কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী (আবু), সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা (টিপু), কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সহসভাপতি আমিরুজ্জামান আমির, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিমসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন