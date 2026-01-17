‌সিলেটের ওসমানীনগরে দুই বাসের মুখোমু‌খি সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে যায়। আজ শ‌নিবার সকালে
সিলেটে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

সিলেটের ওসমানীনগরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল সাতটার দিকে ওসমানীনগরের সোয়ারাও এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত দুজন ঢাকা থেকে সিলেটগামী শ্যামলী পরিবহনের সুপারভাইজার ও চালকের সহকারী। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ জানায়, সকাল সাতটার দিকে সিলেট থেকে ঢাকাগামী এনা পরিবহন ও ঢাকা থেকে সিলেটগামী শ্যামলী পরিবহনের বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় শ্যামলী পরিবহনের চালকের সহকারী ও সুপারভাইজার ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন দুই বাসের আরও অন্তত ১৫ জন। এ সময় সিলেট থেকে ঢাকাগামী ইউনিক পরিবহনের আরেকটি বাস সংঘর্ষে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ওই বাসের যাত্রীরা হতাহত হননি। দুর্ঘটনার কারণে প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী, স্থানীয় লোকজন ও হাইওয়ে থানার পুলিশ হতাহতদের উদ্ধার করে সিলেটে পাঠায়।

সিলেটের শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে হতাহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাসগুলো সরিয়ে নেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

