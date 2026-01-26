দুর্নীতিবাজদের হাতে ব্যান্ডেজ দিয়ে হাত মুঠ করে দেওয়া হবে: জামায়াত আমির

সরকার গঠনের সুযোগ পেলে চাঁদাবাজি–দুর্নীতি বন্ধ করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ঝিনাইদহে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেছেন, ‘দুর্নীতিবাজদের হাতে ব্যন্ডেজ দিয়ে হাত মুঠ করে দেওয়া হবে, যাতে তারা ওই হাত দিয়ে দুর্নীতি করতে না পারে।’
আজ সোমবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুলে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।
জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াত আমির বলেন, ‘আমি এসেছি বিগত দিনে যাঁরা নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করতে। আমরা সেই সব নির্যাতিত মানুষের জন্য দোয়া করি, পাশাপাশি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি নতুন করে আরেকটি ফ্যাসিবাদ দেখতে চান কি না। তাহলে এক হয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’
চুরি বন্ধ করলে মাত্র ৫ বছরে দেশের চেহারা পাল্টে দেওয়া হবে উল্লেখ করে জামায়াত আমির আরও বলেন, ‘যাঁরা দুর্নীতি করেন, তাঁদের গলার মধ্যে হাত দিয়ে পেট থেকে জনগণের অর্থ ফেরত আনা হবে।’
জনসভায় জেলায় জামায়াতের চার প্রার্থীর হাতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক তুলে দেন জামায়াত আমির। এ সময় দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাওয়ার পাশাপাশি সবাইকে হ্যাঁ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনে দলের প্রার্থী আলী আজম মো. আবু বকর। আরও বক্তৃতা করেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের জাময়াত প্রার্থী মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের আবু তালিব ও ঝিনাইদহ-১ আসনের প্রার্থী এ এস এম মতিউর রহমানসহ স্থানীয় নেতারা।
জামায়াতের আমিরের জনসভাকে কেন্দ্র করে দুপুর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতা–কর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে থাকেন। বিকেল গড়ানোর আগেই কানায় কানায় ভরে ওঠে জনসভার মাঠ। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়কপথে ঝিনাইদহে আসেন জামায়াতের আমির।