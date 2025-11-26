ভোলায় এক জেলের জালে ধরা পড়েছে বড় আকারের ইলিশটি। আজ বুধবার সকালে সদর উপজেলার ধনিয়া তুলাতুলি মাছঘাটে
ভোলায় এক জেলের জালে ধরা পড়েছে বড় আকারের ইলিশটি। আজ বুধবার সকালে সদর উপজেলার ধনিয়া তুলাতুলি মাছঘাটে
জেলা

মেঘনায় ধরা পড়েছে ২ কেজির ‘রাজা ইলিশ’, ৮ হাজার টাকায় বিক্রি

প্রতিনিধিভোলা

ভোলার সদর উপজেলায় ২ কেজি ওজনের একটি ইলিশ ৮ হাজারের বেশি টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ বুধবার সকালে ধনিয়া ইউনিয়নের তুলাতুলি মাছঘাটের একটি আড়তে মাছটি নিলামে বিক্রি হয়।

বছরের এ সময়ে বড় আকারের ইলিশ পাওয়ায় তুলাতুলি মাছঘাটে মাছটি দেখতে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। আকারে বড় হওয়ায় তাঁরা এটিকে ‘রাজা ইলিশ’ বলে উল্লেখ করেন।

জেলে জামাল উদ্দিন মাঝি জানান, চারজন জেলেকে নিয়ে আজ ভোরে ছোট একটি ট্রলারে তিনি মেঘনা নদীতে মাছ ধরতে যান। পরে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মাঝনদীতে জাল ফেলে একটি রাজা ইলিশসহ ৪টি বেলকা (জাটকা) ইলিশ পান। পরে এসব মাছ বিক্রির জন্য ঘাটে ফিরে আসেন।

ইলিশটি নিলামে ৮ হাজার ২১০ টাকায় কিনে নেন জসিম উদ্দিন ব্যাপারী নামের এক ব্যক্তি। তুলাতুলি মাছঘাটে আড়তদারের সরকার মো. শরীফুল ইসলাম বলেন, বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে মাছটি ঢাকায় নেবেন জসিম উদ্দিন। অন্য চারটি জাটকা প্রতিটি ৭৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

তুলাতুলি মাছঘাটের আরেক আড়তদার কামাল হোসেন বলেন, অক্টোবরে ২২ দিন (৪-২৫) ইলিশের প্রজনন মৌসুম হওয়ায় মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পরপর শীতের আমেজ শুরু হয়। এ সময় জালে পাঙাশ ও পোয়া মাছ পড়া শুরু করলেও ইলিশ তেমন একটা পড়ছে না। ২৫ অক্টোবরের পরের এক মাসে এই প্রথম তুলাতুলি মাছঘাটে এত বড় ইলিশ এসেছে।

ইলিশটির বয়স অন্তত দুই বছর বলে মন্তব্য করেছেন ভোলা জেলার মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ইকবাল হোসাইন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, এখন নদীতে ইলিশ মাছ ওঠার কথা নয়। এ থেকে জেলেদের বোঝা উচিত জাটকা সংরক্ষণ কতটা জরুরি।

আরও পড়ুন