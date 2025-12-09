বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে শিশুকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

মাদারীপুরে বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে কৌশলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে গতকাল সোমবার দুপুরে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গতকাল সন্ধ্যায় পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন এলাকাবাসী। এ ঘটনায় তাঁকে আসামি করে গতকাল রাতে শিবচর থানায় মামলা করেছে ভুক্তভোগী শিশুটির পরিবার।
আসামি মিঠুন মজুমদারের (২৫) বাড়ি শিবচর উপজেলায়। তিনি পেশায় কাঠমিস্ত্রি।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিদ্যালয় ছুটি শেষে বাড়ি ফিরছিল শিশুটি। পথে মিঠুন কৌশলে শিশুটিকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান এবং জোর করে ধর্ষণ করেন। বিকেলে অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন মিঠুন। ওই ঘটনার কথা শিশুটি তার পরিবারকে জানায়। বিকেলে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাকে মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম (অপরাধ ও অনুসন্ধান) বলেন, ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার মিঠুনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।