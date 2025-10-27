প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ চট্টগ্রাম সিটি মেয়রের

গৃহকর নির্ধারণে অনিয়মের ঘটনা তদন্তে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন মেয়র শাহাদাত হোসেন। আজ সোমবার এ নোটিশ দেওয়া হয়। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।
সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সিটি করপোরেশনে বর্তমানে কর্মরত ও অবসরে যাওয়া তিন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, সিটি করপোরেশনের কোনো মেয়র সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন—এমন নজির নেই। এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
কারণ দর্শানোর নোটিশের অনুলিপি প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার একান্ত সচিব এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চট্টগ্রামের পরিচালককে দেওয়া হয়।
এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম এক অনুষ্ঠানে সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা প্রকল্পের ফাইল (নথি) বাসায় নিয়ে যান বলে। কোনো প্রকল্পের ফাইল সিটি করপোরেশন থেকে মন্ত্রণালয়ে গেলে তা আর অনুমোদন হয় না।
সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম গত ৬ সেপ্টেম্বর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ছুটিতে যান। এ সময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পান সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন। তবে প্রশিক্ষণ শেষে গত বুধবার (২২ অক্টোবর) সিটি করপোরেশনের মেয়র বরারব যোগদানপত্র জমা দেন শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তা গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে।
সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন স্বাক্ষরিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে দেওয়া কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দুটি প্রতিষ্ঠানের গৃহকর নির্ধারণের জন্য বার্ষিক মূল্যায়ন ধার্য করা হয়েছিল যথাক্রমে ২৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা এবং ২৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। কিন্তু ঘষা মাজা করে ‘২’ মুছে দিয়ে যথাক্রমে ৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা এবং ৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা দেখানো হয়। এই ঘষামাজার কারণে সিটি করপোরেশন বিপুল অঙ্কের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
নোটিশে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, গৃহকর নির্ধারণে এই অনিয়ম কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করা হয় ২০২৩ সালের ২৮ মে। ওই সময় থেকে চলতি বছরের ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের সময় এই অভিযোগের বিষয়ে দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়াসহ দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করা এবং ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের গৃহকর বাতিলের পর নতুন করে নির্ধারণে কোনো পদক্ষেপ নেননি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
নোটিশে বলা হয়েছে, গত ৬ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম প্রশিক্ষণের জন্য কর্মস্থল ত্যাগ করলে যথাযথ তদারকির মাধ্যমে দ্রুত প্রতিবেদন জমা এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় কর্তৃপক্ষ। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দীর্ঘ সময়ে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় সিটি করপোরেশন বড় অঙ্কের রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যা দায়িত্ব অবহেলার সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।
সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম তিন বছর ধরে দায়িত্ব পালন করলেও গৃহকর নিয়ে অনিয়ম– দুর্নীতির তদন্ত ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ওই সময় কমিটি করা হলেও প্রতিবেদন দেওয়া হয়নি। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে চাপও দেননি।
মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পেয়ে সচিব এক মাসের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শেষ করেন। তাহলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কেন তিন বছরেও পারেননি? এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে এই দুর্নীতি তদন্তে এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে তাঁর গাফিলতি ছিল। এ জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
জানতে চাইলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রথমত এ ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি দায়িত্বে ছিলাম না। আর যখন বিষয়টি নজরে আসে তখন করপোরেশনের সবচেয়ে অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার আইন কর্মকর্তাকে প্রধান করে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন। কমিটি যাতে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দেয়, এ জন্য বারবার তাগাদা দিয়েছেন। এটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সবাই জানেন। তদন্ত প্রতিবেদন জমা না দেওয়ার কারণে যদি কাউকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হয়, প্রথমে কমিটির প্রধানকে দিতে হবে। আমাকে কেন দেওয়া হলো তা বোধগম্য নয়।’
সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম নগরের মধ্যম হালিশহরে অবস্থিত এছাক ব্রাদার্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং পতেঙ্গার লালদিয়ার চরে অবস্থিত ইনকনট্রেড লিমিটেডের গৃহকর নির্ধারণে অনিয়ম হয়েছে। এই অনিয়মে জড়িত থাকার দায়ে রাজস্ব বিভাগের দুই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।