নিখোঁজ ব্যক্তির মাটিচাপা লাশ মিলল বাড়ির উঠানে

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বাড়ির উঠানে মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে মাটি খুঁড়ে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়। ওই ব্যক্তি তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন।
নিহত ব্যক্তির নাম আশরাফ আলী (৫৫)। তিনি উপজেলার কালীপুর ইউনিয়নের টেমাপাড়া এলাকার মৃত মো. ফরিদের ছেলে। তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, তিন দিন আগে আশরাফ আলী নিখোঁজ হন। এরপর পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তাঁকে পাননি। আজ সকালে এক প্রতিবেশী গাছে পানি দেওয়ার সময় দেখেন, বাড়ির উঠানের এক পাশে ঝুরঝুরে মাটি। এরপর সন্দেহবশত স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে মাটি খুঁড়লে আশরাফের লাশ পাওয়া যায়। বিষয়টি থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।
জানতে চাইলে বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, লাশের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে মাথায় আঘাত করে হত্যার পর মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।