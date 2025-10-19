ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে চোরাচালানের ভারতীয় অবৈধ মালামাল জব্দ করেছে বিজিবি। রোববার সকালে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজিবির হাতে জব্দ সাড়ে ১২ কোটি টাকার চোরাচালানের পণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১২ কোটি টাকার ভারতীয় চোরাচালানের পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল জব্দ করা হয়।

আজ রোববার বেলা সোয়া দুইটার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছে ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়ান। এতে বলা হয়, গত দুই–তিন বছরে আটক করা ভারতীয় মালামালের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় চালান।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ভারতের সীমান্তঘেঁষা বিজয়নগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে মাদকসহ ভারতীয় চোরাচালানের পণ্য পাচার করে আসছে একটি চক্র। শনিবার মধ্যরাতের দিকে উপজেলার রামচন্দ্রপুর এলাকায় অভিযান চালায় সরাইল ব্যাটালিয়নের (২৫ বিজিবি) একটি বিশেষ টহল দল। অভিযানে রোববার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে সিলেট থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড হয়ে ঢাকাগামী একটি পিকআপ দেখে বিজিবির সদস্যদের সন্দেহ হয়। পরে পিকআপটিকে উপজেলার চম্পকনগর এলাকায় থামানোর সংকেত দেওয়া হয়। বিজিবির উপস্থিতি দেখে পিকআপের চালক, সহযোগীসহ অন্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

পরে তল্লাশি চালিয়ে পিকআপ থেকে মুঠোফোনের ১৫ হাজার ১৯২টি ডিসপ্লে, ১০৭টি উন্নত মানের কম্বলসহ বিভিন্ন পণ্য জব্দ করা হয়। এ সময় পিকআপ আটক করা হয়। বিজিবির দাবি, আটক করা মালামালের বাজারমূল্য ১২ কোটি ৬৩ লাখ ২০ হাজার টাকা। ভারতীয় এই চোরাচালানের মালামাল আখাউড়া কাস্টম হাউসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এর আগে ১১ অক্টোবর বিজয়নগর উপজেলার আমতলী এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ করেন বিজিবির সদস্যরা।

২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাব্বার আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মাদকদ্রব্য পাচারসহ সব ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে বিজিবি। বিজিবির এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

