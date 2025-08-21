হাতকড়া
জয়পুরহাটে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ইউপি কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিজয়পুরহাট

জয়পুরহাটে এক নারীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ভাদসা ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবু মুসাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শ্লীলতাহানির ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তামবিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ভুক্তভোগী নারী একটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে পরিবার কল্যাণ সহকারী হিসেবে কর্মরত।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, আবু মুসা ওই নারীর পূর্বপরিচিত। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই নারীকে ফোনে ও ফেসবুকের মেসেঞ্জারে আপত্তিকর বার্তা দিয়ে বিরক্ত করছিলেন। গত মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে ওই নারী অসুস্থ ফুফুকে দেখতে জয়পুরহাট শহরে যান। বিষয়টি জানতে পেরে আবু মুসা তাঁকে চা খাওয়ার কথা বলে কৌশলে শহরের মাস্টারপাড়ার একটি ভাড়া বাসায় নিয়ে যান। সেখানে একপর্যায়ে তিনি কুপ্রস্তাব দেন । ওই নারীটি ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে আসার পর মুসা তাঁর পিছু নেন এবং রাস্তায় গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরেন। এ সময় ভুক্তভোগীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে মুসাকে আটক করেন। পরে জাতীয় জরুরি নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ভুক্তভোগী নারী বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ছেলের জন্মনিবন্ধন করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মুসার পরিচয় হয়। এর পর থেকেই তিনি উত্ত্যক্ত করছিলেন।

ওসি তামবিরুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগী নারীর মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আবু মুসাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

