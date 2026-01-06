খেলতে খেলতে পুকুরে পড়ে যায় দুই ভাই, একজনের লাশ উদ্ধার

বাবার কোলে পানিতে ডুবে মারা যাওয়া রকিব হাসান
প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় পুকুরে ডুবে আড়াই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা একটার দিকে উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের আখতারিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুর নাম রকিব হাসান। সে ওই এলাকার রেজাউল করিমের ছেলে।

রকিব হাসানের চাচা শহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বাড়ির পাশে এক প্রতিবেশীর উঠানে রকিব হাসান ও তার তিন বছর বয়সী চাচাতো ভাই আবু রাহাত খেলছিল। একপর্যায়ে উঠানের পাশের পুকুরে পড়ে যায় তারা। দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন দুজনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা রকিবকে মৃত ঘোষণা করেন।

আধুনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, উদ্ধারের পর দুই শিশুকে উপজেলা সদরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয় লোকজন। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রকিবকে মৃত ঘোষণা করেন। রাহাত নামের অন্য শিশুটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

