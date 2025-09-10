সাতক্ষীরার সীমান্ত দিয়ে ৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক পাঁচ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। তাঁদের মধ্যে চারজন নারী ও একজন পুরুষ।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের শূন্যরেখায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিজিবি তাঁদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে।
ফেরত আসা ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার কাজী মোড়ের বৈশাখী বর্মণ (৩১), নড়াইল সদর উপজেলার সিংগাশোলপুর গ্রামের বেগম (৪৩) ও তাঁর ছেলে রিপন শেখ (২৭), গাজীপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ সালনা গ্রামের লতা (৪২) এবং সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামের তাসলিমা খাতুন (৩৬)।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামিমুল হক জানান, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে ভারতের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় বিএসএফ তাঁদের আটক করে। পরে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার ও বিজিবি ৩৩ ব্যাটালিয়নের তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো. আবুল কাশেমের নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে আটক পাঁচ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
ফেরত আসা মাদারীপুরের বৈশাখী বর্মণ বলেন, তাঁরা কাজের সন্ধানে বিনা পাসপোর্টে ভারতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন সেখানে বসবাস করেছেন। সম্প্রতি পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। গতকাল দুপুরে বাংলাদেশে ফেরার সময় বিএসএফ তাঁদের আটক করে।