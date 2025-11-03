চট্টগ্রামে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা

চট্টগ্রামে এক যুবককে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর নাম মোহাম্মদ হাসিব (২৬)। আজ সোমবার বিকেলে নগরের পাঁচলাইশ থানার হামজারবাগ এলাকার একটি নালা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। হাসিব একই এলাকার জাঙ্গালপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান প্রথম আলোকে বলেন, নালায় একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে।
ওসি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, একই এলাকার এক প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে হাসিবের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর ওই নারী তাঁর প্রবাসী স্বামীকে বিদেশে তালাকনামা পাঠান এবং দুজন বিয়ে করে নেন। বিষয়টি জানতে পেরে ওই ব্যক্তি বিদেশ থেকে গত সপ্তাহে দেশে ফেরেন। এরপর তিনি ওই নারীকে সংসারে ফেরানোর চেষ্টা করেন এবং হাসিবকেও নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন।
ওসি মোহাম্মদ সোলাইমান আরও বলেন, শেষে প্রবাসী ব্যক্তি হাসিবের বাসায় গিয়ে তাঁকে ডেকে স্থানীয় সংগীত আবাসিক এলাকার ভেতরে নিয়ে যান। সেখানে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত ও গলা কেটে হত্যার পর মরদেহ ফেলে পালিয়ে যান।
নিহত হাসিবের ভাই মোহাম্মদ সাইফ প্রথম আলোকে বলেন, ‘অন্যায় করলে বিচার হবে। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে এভাবে খুন করতে পারে না। হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই।’