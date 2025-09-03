দুর্ঘটনাকবলিত ড্রাম ট্রাক। আজ সকালে গাজীপুর মহানগরের দক্ষিণখান আক্কাস মার্কেট এলাকায়
গাজীপুরে রেলক্রসিং পার হচ্ছিল ট্রাক, ট্রেনের ধাক্কায় চালক ও মালিক নিহত

গাজীপুর নগরের দক্ষিণখান আক্কাস মার্কেট এলাকায় ঢাকাগামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ডাম্প ট্রাকের চালক ও মালিক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানার কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও ট্রাকটির মালিক বাবুল খান (৫০) এবং মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার পয়লা পূর্বপাড়া এলাকার বাসিন্দা ও চালক উজ্জ্বল হোসেন (৩৭)।

রেলওয়ে পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাজধানীর কমলাপুরের দিকে যাচ্ছিল। ট্রেনটি রাত সাড়ে ১১টার দিকে গাজীপুরের দক্ষিণখান আক্কাস মার্কেট এলাকায় পৌঁছায়। এ সময় একটি ড্রাম্প ট্রাক সেখানে রেলক্রসিং পার হচ্ছিল। এ সময় ট্রেনের ধাক্কায় ড্রাম্প ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলে উজ্জ্বল নিহত হন। আহত অবস্থায় বাবুলকে ট্রাকটির ভেতর থেকে উদ্ধার উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। খবর পেয়ে ওই দুজনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন টঙ্গী রেলওয়ে ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

