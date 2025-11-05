নাটোরের লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন গোপালপুর রেলগেটে মনোনয়ন বঞ্চিত তাইফুল ইসলামের সমর্থকরা রেললাইনে শুয়ে নাটোর-১ আসনে দলের মনোনয়ন বদলের দাবি জানান। বুধবার সন্ধ্যায়
নাটোর–১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তন চেয়ে রেললাইনে শুয়ে পড়লেন বঞ্চিত নেতার সমর্থকেরা

নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে বিএনপির মনোনিত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেললাইনে শুয়ে বিক্ষোভ করেছেন মনোনয়নবঞ্চিত এক নেতার কর্মী–সমর্থকেরা। বুধবার সন্ধ্যায় নাটোরের লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেলস্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

বিএনপি কর্মীরা জানান, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নাটোর-১ আসনে প্রয়াত বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান পটলের মেয়ে ফারজানা শারমিন পুতুলকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়। এতে তাঁর সহোদর ও মনোনয়নপ্রত্যাশী চিকিৎসক ইয়াসির আরাফাতের (রাজন) সমর্থকেরা সোমবার তাৎক্ষণিক ব্যাপক বিক্ষোভ করেন।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় অপর মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলামের (টিপু) কয়েক শ সমর্থক আজিমনগর রেলস্টেশনে জড়ো হন। তাঁরা রেললাইনে শুয়ে পড়ে প্রায় এক ঘণ্টা রেলপথ অবরোধ করে রাখেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

বিকেল চারটার দিকে তাইফুল ইসলামের কর্মী–সমর্থকেরা গোপালপুরে লালপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজ চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি গোপালপুর বাজার হয়ে আজিমনগর রেলস্টেশন–সংলগ্ন গোপালপুর রেলগেটে এলাকায় যায়।

রেলপথ অবরোধের সময় বক্তব্য দেন তাইফুল ইসলামের সমর্থক গোপালপুর পৌর বিএনপির সাবেক জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম (রানা), উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়াহেদুজ্জামান সরকার, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুর রহমানসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের অন্য নেতারা। বক্তারা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের নেতারা তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে ফারজানা শারমিনকে মনোনয়ন দিয়ে ভুল করেছেন। তাই তাঁর মনোনয়ন বাতিল করে তাইফুল ইসলামকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।

বিক্ষোভ–মিছিল প্রসঙ্গে তাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি ছিলাম। দীর্ঘদিন জেল–জুলুম সহ্য করে বিএনপি করে আসছি। দলের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছি। স্বাভাবিক কারণেই নেতা–কর্মী ও সমর্থকেরা আমাকে নাটোর-১–এর প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান। হয়তো এ কারণে তাঁরা মনোনয়ন বদল চাচ্ছেন।’

মনোনয়ন পাওয়ার পর ফারজানা শারমিন বলেন, তিনি ছাড়াও অন্য যাঁরা মনোনয়ন চাচ্ছেন, তাঁরা সবাই যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু এক আসন থেকে তো একজনকেই দল মনোনয়ন দেবে। অন্যদের উচিত দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তাঁকে (ফারজানা শারমিন) সহযোগিতা করা। তিনি আশা করেন, বিক্ষোভকারীরাও একসময় তাঁর পাশে থাকবেন।

