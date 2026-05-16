হাতকড়া
জেলা

বরগুনাতে ডাকাতের গুলিতে যুবক আহত, আটক ৩

প্রতিনিধিবরগুনা

বরগুনার বেতাগী উপজেলার সদর ইউনিয়নের বেইলি ব্রিজ এলাকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাত আনুমানিক দুইটার দিকে পুলিশের সাবেক সদস্য মো. খলিলের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ডাকাতদের গুলি খলিলের ছেলে মো. রিফাত বিন রিমনের (২৫) পায়ে বিদ্ধ হয়।

এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিরা হলেন মো. সৌরভ (২৫), মো. সাইফুল ইসলাম (২০) ও ছগীর (৪৫)।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, গভীর রাতে প্রায় ১০ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল ঘরে ঢোকে। এ সময় রিমন একাই প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে ডাকাত দলের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি হয়। পরে তাঁরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এতে তিনি পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে বেতাগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বরিশালে পাঠানো হয়। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে ডাকাত দল ঘর থেকে মালামাল লুট করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত, লুট হওয়া মালামাল উদ্ধার এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে।

গুলিবিদ্ধ রিমন প্রথম আলোকে বলেন, রাত দুইটার দিকে তাঁর মা ঘরের ভেতরে শব্দ শুনে চিৎকার করে ওঠেন। মায়ের কাছে গিয়ে তিনি দেখেন, ঘরের মধ্যে অন্তত ১০ জন ডাকাত। পরে তিনি তাঁদের ঘর থেকে বের করতে সক্ষম হন। সে সময় ঘরের বাইরে থেকে তাঁর পায়ে গুলি করা হয়।

বেতাগী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন-অর-রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এক যুবককে ডাকাতেরা গুলি করেছে। গুলিবিদ্ধ যুবক বলেছেন, ডাকাতদের ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দেওয়ার পর দরজার ফাঁক দিয়ে ডাকাতেরা শটগান দিয়ে পায়ে গুলি করে। পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে।

