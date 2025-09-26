সুনামগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে ঝরল মা-মেয়েসহ ৩ জনের প্রাণ

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলায় ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মা-মেয়েসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নের বাঘেরকোনা এলাকায় সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন সুনামগঞ্জ পৌর শহরের উকিলপাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত প্রণয় দাশের স্ত্রী আবাদিত কেশবা (৪০), তাঁর মেয়ে সুনামগঞ্জ শহরের সরকারি সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী প্রথমা চৌধুরী এবং অটোরিকশার চালক সজল ঘোষ (৫০)। সজল ঘোষ সুনামগঞ্জ শহরের নবীনগর এলাকার বাসিন্দা।
দুর্ঘটনার পরই ট্রাকের চালক পারভেজ আহমদকে (৩০) আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। তাঁর বাড়ি জেলার দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আবাদিত কেশবা ও তাঁর মেয়ে অটোরিকশায় করে সিলেট যাচ্ছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ট্রাকটি গিয়ে সড়কের পাশের খাদে পানিতে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশায় থাকা তিনজন নিহত হন।
স্থানীয় বাসিন্দা শাহীন মিয়া ও শাহ আলম বলেন, তাঁরা বিকট শব্দ শুনে ঘর থেকে দৌড়ে সড়কে যান। গিয়ে দেখেন ট্রাকটি পানিতে পড়ে যাচ্ছে। অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে আছে। দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। একজনকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠান। পরে শুনেছেন হাসপাতালে নেওয়ার আগে তিনিও মারা গেছেন।
নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয় গোবিন্দ কুমার দাশ জানিয়েছেন, অটোরিকশার চালক সজল ঘোষসহ নিহত সবাই ইসকনের ভক্ত। তাঁরা সিলেট যাচ্ছিলেন। দুই বছর আগে প্রথমার বাবা মারা যান। এখন এই পরিবারের আর কেউ রইল না।
জয়কলস হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুমন কুমার চৌধুরী বলেন, দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ট্রাক ও অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে।