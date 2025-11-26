রাঙামাটিতে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু

রাঙামাটিতে ওষুধবাহী কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অটোরিকশাটির চালক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া চেয়ারম্যান ঘাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত চালকের নাম হাসান মিয়া (২২)। তিনি বরিশাল জেলার লালমোহন এলাকার জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে। এ ঘটনায় গিয়াস উদ্দিন নামের অটোরিকশার এক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা আবদুল কাদেরের ছেলে।
স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, অটোরিকশাটি কাঁচামাল নিয়ে চট্টগ্রামে যাচ্ছিল। বেতবুনিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে আসা একটি বেসরকারি ওষুধ কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশাটির সংঘর্ষ হয়। মুহূর্তেই এটি দুমড়েমুচড়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত যাত্রী গিয়াস উদ্দিন এখন চট্টগ্রামের রাউজানের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
জানতে চাইলে বেতবুনিয়া পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. ইসহাক বলেন, কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে।