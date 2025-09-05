জেলা

নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে নিহত দুই বন্ধু, আরেকজন গুরুতর আহত

প্রতিনিধিমানিকগঞ্জ
নতুন এই মোটরসাইকেলে চেপে ঘুরতে বের হয়েছিলেন তিন বন্ধু। সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁদের দুজন নিহত হয়েছেন। আরেকজনের অবস্থা গুরুতর
ছবি: সংগৃহীত

নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন তিন বন্ধু। চালানো হচ্ছিল বেপরোয়া গতিতে। এ সময় সড়কের পাশের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা লেগে নিহত হন দুই বন্ধু। আরেকজন গুরুতর আহত হন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলা সদরে টাঙ্গাইল-আরিচা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই বন্ধু হলেন টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার চাষাভাদ্রা গ্রামের সুজন মণ্ডল (২০) ও ধুবলিয়া গ্রামের সোহান হোসেন (২০)। এ ঘটনায় আহত মারুফ হোসেনের (২১) বাড়িও একই উপজেলায়।

ঘিওর থানা-পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে সুজন মণ্ডল তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে বের হন। বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন সুজন। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ঘিওর উপজেলা সদরে ঘিওর এলাকায় টাঙ্গাইল-আরিচা আঞ্চলিক মহাসড়কে ঘিওর সেতুতে ওঠার আগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিরাপত্তা খুঁটিতে তাঁদের মোটরসাইকেলের সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেল আরোহী ওই তিন বন্ধু। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সুজন ও সোহানকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঘিওর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কোহিনুর ইসলাম বলেন, নিহত দুজনের লাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। গুরুতর আহত অপরজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

