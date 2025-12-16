রাজাকার হিসেবে আঁকা গোলাম আযমের ছবি কালো কালিতে ঢেকে দিল দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাস্তায় রাজাকার হিসেবে আঁকা যুদ্ধাপরাধে দণ্ডিত জামায়াত নেতা গোলাম আযমের ছবি কালো কালিতে ঢেকে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য (একাডেমিক) মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের মন্তব্যের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে এই ছবি আঁকা হয়। পরে আজ মঙ্গলবার সকালে তা কালো কালি দিয়ে ঢাকা দেখতে পান শিক্ষার্থীরা। রাতের আঁধারে একদল দুর্বৃত্ত এ কাজ করেছে বলে দাবি শিক্ষার্থীদের।
অবশ্য শুধু গোলাম আযম নন, শিক্ষার্থীরা গোলাম আযমের পাশে সহ–উপাচার্য মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের ব্যঙ্গাত্মক ছবিও এঁকেছিলেন। এটিও কালো কালিতে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনের সামনে গতকাল রাতে দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা প্রহরী আবুল হাশেম বলেন, ‘আমি ভোর চারটা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনের সামনে ছিলাম। এরপর ঘুমাতে যাই। সকাল ছয়টায় এসে দেখি, এগুলোতে কালি দেওয়া হয়েছে। কে ছবিগুলোতে কালি দিয়েছে, আমি দেখিনি।’
এর আগে গত রোববার শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সহ–উপাচার্য (একাডেমিক) মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘যে সময় আমি (পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী) দেশ থেকে পালানোর জন্য চেষ্টা করছি, আমি জীবিত থাকব না মৃত থাকব, সে বিষয়ে কোনো ফয়সালা হয়নি; সে সময় পাকিস্তানি যোদ্ধারা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটি আমি মনে করি রীতিমতো অবান্তর।’ এ ছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন।
অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের এ বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ার পরই সমালোচনা হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলসহ ছয়টি সংগঠন তাঁর পদত্যাগের দাবি করে। এ দাবিতে তারা গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে রাখে। ফলে রাত প্রায় পৌনে ৯টা পর্যন্ত ভবনটিতে আটকা ছিলেন সহ–উপাচার্য (একাডেমিক) মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান, সহ–উপাচার্য (প্রশাসনিক) মো. কামাল উদ্দিন ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। এ সময়ই প্রশাসনিক ভবনের সামনে ছবি দুটি আঁকা হয়।
জানতে চাইলে আন্দোলনে থাকা চাকসুর এজিএস ও ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আইয়ুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘যারা মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে না, যারা গোলাম আযমের আদর্শকে ধারণ করে, তারা হয়তো কালি দিয়েছে। কারও কোনো ছবি বা প্রতিকৃতি পছন্দ না হয়, সে এ ছবির বিপরীতে আরেকটি আঁকতে পারে। তবে এভাবে মুছে দেওয়া বলপ্রয়োগের মধ্যে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা উচিত।’
ছবিগুলোয় কারা কালি দিয়েছে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মো. নুরুল হামিদের সঙ্গে সরাসরি কথা হয়। তিনি বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। আমাদের প্রক্টর স্যার বিস্তারিত বলতে পারবেন।’ পরে প্রক্টর অধ্যাপক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হয়। তবে তিনি রিসিভ করেননি।