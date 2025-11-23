উড়ালসড়কের পাইলিংয়ের সময় তিতাসের পাইপলাইনে ফাটল, গ্যাস সরবরাহ বন্ধ

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় পঞ্চবটী-মুক্তারপুর উড়ালসড়কের পাইলিংয়ের সময় আবারও তিতাস গ্যাসের প্রধান পাইপলাইন ফেটে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার এনায়েতনগর ইউনিয়নের শাসনগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আজ রোববার সকাল ১০টা পর্যন্ত ১৬ ঘণ্টাতেও এ লাইন মেরামত করা সম্ভব হয়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, গতকাল বিকেলে ১২ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইন ফেটে শোঁ শোঁ শব্দে গ্যাস বের হতে থাকলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল অঞ্চল থেকে সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় জেলার বেশির ভাগ আবাসিক গ্রাহক ভোগান্তিতে পড়েছেন। শিল্পকারখানার উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে।
পঞ্চবটী-মুক্তারপুর উড়ালসড়কের পাইলিংয়ের কাজ শুরুর পর থেকে ফতুল্লায় অন্তত ২৫ বার তিতাসের প্রধান পাইপলাইন ফাটার ঘটনা ঘটেছে। এতে অগ্নিকাণ্ডসহ বহুবার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন। সেই সঙ্গে শিল্প উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে।
আজ সকালে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলের ব্যবস্থাপক মশিউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, উড়ালসড়কের পাইলিংয়ের সময় প্রধান পাইপলাইন ফেটে গেছে। ২০ থেকে ২৫ ফুট গভীরে পাইপ থাকা অবস্থায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে বারবার মাটি ভেঙে পড়ছে। মাটি যাতে ভেঙে না পড়ে সে জন্য চারদিকে লোহার পাত দিয়ে সুরক্ষা তৈরির কাজ চলছে। মাটি খোঁড়াসহ পাইপলাইন মেরামতে আরও পাঁচ–ছয় ঘণ্টা সময় লাগবে। মেরামতকাজ সম্পন্ন হলে দ্রুত গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে।
উড়ালসড়ক প্রকল্পের পরিচালক মো. ওয়াহিদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, শাসনগাঁও এলাকায় পাইলিংয়ের সময় তিতাসের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেটি দ্রুত মেরামত করার কাজ চলছে।