শিশু ধর্ষণের মামলায় মাদ্রাসাশিক্ষকের মৃত্যুদণ্ডাদেশ

চট্টগ্রামে ১২ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের মামলায় এক মাদ্রাসা শিক্ষককে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। তাঁর নাম মো. ইসমাইল (৪৬)। তিনি চট্টগ্রাম নগরের একটি মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের শিক্ষক ও চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চরম্বার বাসিন্দা।
আজ সোমবার বিকেলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫ চট্টগ্রামের বিচারক সাইদুর রহমান গাজী এই রায় দেন।
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৫ সরকারি কৌঁসুলি আকবর আলী প্রথম আলোকে বলেন, ধর্ষণের মামলায় আদালত আসামি মাদ্রাসার শিক্ষককে মৃত্যুদণ্ড, এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেন।
আদালত সূত্র জানায়, ২০২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ১২ বছর বয়সী মাদ্রাসার এক ছাত্রকে ধর্ষণ করা হয়। পরে ৫ অক্টোবর মাদ্রাসায় তার মা সাক্ষাৎ করতে গেলে তার তলপেটে ব্যথার কথা জানায়। অসুস্থ থাকায় বাসায় আসার পথে ওই শিক্ষার্থী তার মাকে ধর্ষণের বিষয়টি জানায়। পরে বিষয়টি পুলিশ ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষককে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই ঘটনায় শিক্ষার্থীর মা বাদী হয়ে চকবাজার থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে শিক্ষককে আসামি করে অভিযোগপত্র দেয়। নয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে আদালত এই রায় দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. পারভেজ প্রথম আলোকে বলেন, রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে হাজির ছিলেন। পরে আদালতের নির্দেশে তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।