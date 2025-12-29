সীতাকুণ্ডে কনকনে শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন, সড়ক বিভাজক থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পৌর সদরের বাইপাস এলাকার সড়ক বিভাজক থেকে আজ সোমবার ভোরে পথচারী এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর নাম পরিচয় জানা যায়নি। এলাকাবাসীর ধারণা, কনকনে শীতে ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে। সড়ক বিভাজকের ওপর কম্বল গায়ে দেওয়া অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এলাকার সামাজিক সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকেরা লাশটি দাফনের ব্যবস্থা করেন।
সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর প্রথম আলোকে বলেন, সীতাকুণ্ড সদরের বাইপাস সড়ক থেকে এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে বেওয়ারিশ হিসেবে লাশটি দাফনের জন্য হস্তান্তর করা হয়।
লাশ দাফনে সহায়তাকারী মোহাম্মদ তাহের প্রথম আলোকে বলেন, ওই নারী কনকনে শীতের কারণে মারা গিয়ে থাকতে পারেন। পুলিশ লাশটি বেওয়ারিশ হিসেবে তাঁদের দাফন করার জন্য দিয়েছে। তাঁরা সীতাকুণ্ড সদরের ডেবারপাড় এলাকায় লাশটি দাফন করছেন।
এদিকে সারা দেশের মতো সীতাকুণ্ডে গত কয়েক দিন ধরে তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার আজ উপজেলায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করে। এটাই এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বেলা একটা পর্যন্ত সূর্যের দেখা মেলেনি। ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষের। অনেকেই কাজে যেতে পারেননি।
আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকালে এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। বেলা তিনটায় তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। ঘন কুয়াশায় থাকায় তাপমাত্রা কমেছে বলে জানান তিনি।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. হাবিবুল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, ঠান্ডা শীতকালীন ফসলের জন্য উপকারী। যদি আমের মুকুল আসে তাহলে কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়তে হতো। কিন্তু কনকনে ঠান্ডা কৃষির জন্য ক্ষতিকর নয় বলে জানান তিনি।