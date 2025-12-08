ত্বকী হত্যা ও বিচারহীনতার ১৫৩ মাস উপলক্ষে মোমশিখা প্রজ্বালন কর্মসূচি। সোমবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে
ত্বকী হত্যা ও বিচারহীনতার ১৫৩ মাস উপলক্ষে মোমশিখা প্রজ্বালন কর্মসূচি। সোমবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে
জেলা

ত্বকী হত্যায় জড়িত সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচনের আগেই অভিযোগপত্র দাখিলের দাবি

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের আলোচিত ত্বকী হত্যা মামলার তদন্তকারী সংস্থা এখনো আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর বাবা রফিউর রাব্বি। নির্বাচনের ডামাডোল শুরুর আগেই শামীম ওসমান, অয়ন ওসমান, আজমেরী ওসমান, শাহ নিজামসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিযোগপত্রে যুক্ত করে দ্রুত আদালতে জমা দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান সরকারের ত্বকীর ঘাতকদের রক্ষায় আগের সরকারের মতো কোনো অভিসন্ধি নেই।’

তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যা ও বিচারহীনতার ১৫৩ মাস উপলক্ষে আয়োজিত মোমশিখা প্রজ্বালন কর্মসূচিতে এ কথা বলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি। সোমবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট এই কর্মসূচির আয়োজন করে। ত্বকী হত্যার পর থেকে বিচার শুরু ও চিহ্নিত আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রতি মাসের ৮ তারিখ আলোক প্রজ্বালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে সাংস্কৃতিক জোট।

কর্মসূচিতে রফিউর রাব্বি আরও অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনার শাসনামলে নারায়ণগঞ্জে খুন-চাঁদাবাজি আর দখলদারির জাহেলিয়াতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ত্বকীর ঘাতকেরা চিহ্নিত হলেও তারা বীরদর্পে সারা শহর দাপিয়ে বেড়িয়েছে। প্রশাসন তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। সবকিছু জেনেও শেখ হাসিনা দুর্বৃত্তদের, ত্বকীর ঘাতকদের পক্ষ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, হত্যার নির্দেশদাতাদের নাম তদন্তে উঠে এলেও ৯৯টি তারিখ অতিবাহিত হলেও এখনো আদালতে জমা হয়নি। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি।

নারায়ণগঞ্জে সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি মনি সুপান্থর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দীনা তাজরিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সভাপতি এ বি সিদ্দিক, সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের সদস্যসচিব হালিম আজাদ, দৈনিক খবরের পাতার সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ভবানী শংকর রায়, সিপিবির জেলা সভাপতি শিবনাথ চক্রবর্তী, বাসদ জেলা আহ্বায়ক নিখিল দাস, ন্যাপ জেলা সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন, গণসংহতি আন্দোলন জেলার সমন্বয়ক তরিকুল সুজন, এনসিপির জেলা সমন্বয়ক আহমেদুর রহমান, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সভাপতি হাফিজুর রহমান, সামাজিক সংগঠন সমমনার সাবেক সভাপতি দুলাল সাহাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

Also read:ত্বকীর ঘাতকদের বিচার না করে বারবার পুরস্কৃত করার অভিযোগ

সমাবেশে বক্তারা ত্বকী হত্যাসহ সাগর-রুনি, তনু এবং নারায়ণগঞ্জে ওসমান পরিবার দ্বারা সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৬ মার্চ নগরের শায়েস্তা খাঁ রোডের বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হয় ত্বকী। দুই দিন পর ৮ মার্চ শীতলক্ষ্যা নদীর কুমুদিনী খাল থেকে ত্বকীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ২০১৪ সালের ৫ মার্চ তদন্তকারী সংস্থা র‍্যাব সংবাদ সম্মেলন করে জানায়, নারায়ণগঞ্জের ওসমান পরিবারের নির্দেশে তাদেরই টর্চার সেলে ১১ জন মিলে ত্বকীকে হত্যা করেছে। অচিরেই তারা অভিযোগপত্র আদালতে পেশ করবে। কিন্তু সে অভিযোগপত্র এখনো জমা পড়েনি।

Also read:ত্বকী হত্যা মামলায় আরও এক আসামি গ্রেপ্তার
আরও পড়ুন