চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থেকে ২২ রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে যৌথবাহিনী। গতকাল রাতে উপজেলার ছদাহা ও কেওচিয়া ইউনিয়নে
সাতকানিয়ায় অভিযান চালিয়ে ২২ রোহিঙ্গা আটক

প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলা থেকে ২২ রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে সেনাবাহিনী, আনসার ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। এর মধ্যে ছদাহা ইউনিয়ন থেকে ১০ জন এবং কেওচিয়া ইউনিয়নের নয়া খালের মুখ এলাকা থেকে ১২ জনকে আটক করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন জানায়, স্থানীয় ইটভাটা ও খেতে এসব রোহিঙ্গা নাগরিক শ্রমিকের কাজ করে আসছেন। তাঁরা শ্রমিক পরিচয়ে বাসা ভাড়াও নিয়েছেন সাতকানিয়ায়। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁদের শনাক্ত করে বাসা থেকেই আটক করা হয়। এর আগে ১৫ নভেম্বর সাতকানিয়া পৌরসভা এলাকার একটি ইটভাটা থেকে ৮ রোহিঙ্গা শ্রমিককে আটক করা হয়েছিল।

জানতে চাইলে সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, অবৈধভাবে বসতি গড়া রোহিঙ্গাদের অনতিবিলম্বে ক্যাম্পে ফেরত যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। যারা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উপজেলা প্রশাসনের এই যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জানতে চাইলে সাতকানিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুদীপ্ত রেজা প্রথম আলোকে বলেন, ‘রোহিঙ্গারা চুরি ও ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে নানা সময় তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়।’

