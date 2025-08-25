তুরাগ নদের ওপর বেইলি সেতু নির্মাণ ও সড়ক সংস্কারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুরের টঙ্গী ও ঢাকার আবদুল্লাহপুরে যাতায়াতের জন্য তুরাগ নদের ওপর বেইলি সেতু নির্মাণ ও সড়ক সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন হয়েছে। আজ সকাল ১০টা থেকে পৌনে এক ঘণ্টা এই কর্মসূচি পালন করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও টঙ্গী বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা।
এ সময় আন্দোলনকারীরা টঙ্গী উড়ালসড়কের ওপর অবস্থান নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। প্রায় ৪০ মিনিট তাঁরা অবস্থান করেন। পরে বেলা ১১টার দিকে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা জানান, ঢাকার এয়ারপোর্ট থেকে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার এলাকায় বিআরটি প্রকল্প শুরু হলে টঙ্গী এলাকায় নির্মাণ করা হয় উড়ালসড়ক। উড়ালসড়কটি শুরু হয়েছে উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনে থেকে, আর শেষ হয়েছে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায়। উড়ালসড়ক নির্মাণের কারণে নিচ দিয়ে টঙ্গী বাজার ও আশপাশের মানুষের চলাচাল ব্যাহত হচ্ছিল। উড়ালসড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল করায় তুরাগ নদের ওপর দীর্ঘদিনের পুরোনো সেতু ভেঙে সেখানে বেইলি সেতু নির্মাণ করা হয়। কয়েক মাস আগে একটি পুরোনো বেইলি সেতু ভেঙে পড়ে। আরেকটি বেইলি সেতু দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে মানুষ ও যানবাহন চলাচল করছিল। এলাকাবাসী বারবার দাবি জানালেও তা নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়নি।
আজ সকাল ১০টার দিকে টঙ্গী-আবদুল্লাহপুরের মাঝে তুরাগ নদের বেইলি সেতু নির্মাণ ও সড়ক সংস্কারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেন ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী। পরে তাঁরা টঙ্গী উড়ালসড়কের নিচে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ‘উত্তরা ও টঙ্গী গাজীপুরবাসী’র ব্যানারে মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়।
আন্দোলনকারীরা বলেন, অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে তুরাগ নদের ওপর সেতু নির্মাণ করতে হবে। তাঁদের দফা এক, দাবি এক। সেতু অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে। এ সময় তারা আবদুল্লাহপুর সড়ক সংস্কারের দাবিও জানান।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, প্রায় ৪০ মিনিট মহাসড়ক অবরোধ ছিল। বেলা ১১টা থেকে আবার যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।